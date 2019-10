Čez lužo se začenja težko pričakovana nova sezona lige NBA. Zaradi številnih odmevnih prestopov so karte popolnoma premešane, eno glavnih vprašanj pa je, kdo bo imel primat v Los Angelesu. Bodo to Lakersi na čelu z Lebronom Jamesom in novincem v ekipi Anthonyjem Davisom ali bodo to Clippersi na krilih Kawhija Leonarda, ki je v minuli sezoni popeljal Toronto do naslova?