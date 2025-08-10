'Kdo za vraga je Dončiću onemogočil hiter odhod iz Stožic?'

Košarkar ekipe Los Angeles Lakers Luka Dončić je velik ljubitelj in zbiratelj avtomobilov. Njegova zbirka je vse večja in večja ... Ljubljančan je enega izmed lepotcev "pokazal" tudi na prvi pripravljalni tekmi slovenske reprezentance proti Nemčiji, ki so jo sicer naši košarkarji izgubili. Dončić se je razočaran zaradi poraza želel čim hitreje odpraviti domov, a tu je naletel na težave. Ker je bil sosednji avto "tesno" parkiran ob njegovem, 26-letni NBA-zvezdnik ni mogel vstopiti vanj. Električni hiperavtomobil Rimac Nevera, ki je vreden okoli dva milijona evrov, je obstal na mestu. Na medmrežju pa že ugibajo, koga za vraga je klical, da umakne avto ... Več v videu.