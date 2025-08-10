Svetli način
Košarka

'Kdo za vraga je Dončiću onemogočil hiter odhod iz Stožic?'

Ljubljana, 10. 08. 2025 07.59 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J.
Komentarji
50

Košarkar ekipe Los Angeles Lakers Luka Dončić je velik ljubitelj in zbiratelj avtomobilov. Njegova zbirka je vse večja in večja ... Ljubljančan je enega izmed lepotcev "pokazal" tudi na prvi pripravljalni tekmi slovenske reprezentance proti Nemčiji, ki so jo sicer naši košarkarji izgubili. Dončić se je razočaran zaradi poraza želel čim hitreje odpraviti domov, a tu je naletel na težave. Ker je bil sosednji avto "tesno" parkiran ob njegovem, 26-letni NBA-zvezdnik ni mogel vstopiti vanj. Električni hiperavtomobil Rimac Nevera, ki je vreden okoli dva milijona evrov, je obstal na mestu. Na medmrežju pa že ugibajo, koga za vraga je klical, da umakne avto ... Več v videu.

V bogati zbirki jeklenih konjičkov se v garaži Luka Dončića nahajajo še: Apocalypse Hellfire 6x6, Koenigsegg Regera, Mercedes AMG G63 Brabus 800, Brabus Rocket 1000, Lamborghini Urus, Ferrari 812 Superfast, Porsche 911 Turbo S, Porsche Panamera 4, Porsche Electric Panamera, Audi A7, Ford Bronco (1967), Chevrolet Camaro (1968) in legendarna Zastava 750.

košarka dončić avto nba
komarec
10. 08. 2025 09.09
To pišejo produktivni novinarji, ki kot kaže nimajo drugega dela.
ODGOVORI
0 0
qwerty99
10. 08. 2025 09.07
Kar nekje na sredi je parkiral ...
ODGOVORI
0 0
daiči
10. 08. 2025 09.07
a pr ns u slovenji je cev halo k enmu multimiljonarju zaparkirajo avto. no za drugič bo vedu da zakup tri parkerplace, pa pol na sredin parkera, da nebo reveš čaku slučajn 5 min kterga....a pa nj ubr vzame drugič
ODGOVORI
0 0
SEJBOBOL
10. 08. 2025 09.06
avto ma dvoje vrat ... ne prvič in ne zadnjič ne bi blo da grem not z desne ....
ODGOVORI
0 0
Artechh
10. 08. 2025 09.04
Ko te enkrat napade vojska nimaš nobene pravice izbire več. Premagaj ali prilagodi. 😂😂😂 kaj ti liberalci streljajo.
ODGOVORI
0 0
Watcherman
10. 08. 2025 09.01
+0
Brihte pametujejo spet in spet.
ODGOVORI
1 1
Glavni_Baja
10. 08. 2025 09.07
nimaš kaj, brihta
ODGOVORI
0 0
MucaNeGrize
10. 08. 2025 08.59
-2
klical je halo pizza...
ODGOVORI
0 2
Uroš
10. 08. 2025 08.58
-1
Mena pa zanima, kako je izstopil.
ODGOVORI
1 2
seter73
10. 08. 2025 08.55
+0
vsaka Kia za 30k ima sedaj ze funkciojo da ga parkiras oz premaknes z dalincem to nicvredno hrvasko skropucalo pa ne..? res vrh tehnike, ni cudnega da je imel Rimac v 2024 najvecji minus v poslovanju od vseh hrvaskih podjetij in sicer 200mio
ODGOVORI
6 6
dujedrag
10. 08. 2025 08.59
-1
seter, vzemi en smoki, da se pomiriš
ODGOVORI
1 2
Glavni_Baja
10. 08. 2025 09.01
-1
pa na .st..ko cedevito ne pozabi
ODGOVORI
0 1
dujedrag
10. 08. 2025 09.02
+0
Dobro je ta firma u xyz x 100 milijonov izgube pravi seter, a Rimac ima 4 milijarde iz vazduha, ane, hehe.
ODGOVORI
1 1
PSIHOTERAPEVT
10. 08. 2025 08.55
+3
Legenda Luka GOAT
ODGOVORI
3 0
motorist_mb
10. 08. 2025 08.55
+3
Z čim se vse ukvarjate 😆
ODGOVORI
4 1
Cmrlj3
10. 08. 2025 09.02
S čim*
ODGOVORI
0 0
bohinj je zakon
10. 08. 2025 08.52
+2
Sosed pravi, da on ni bil. Ne verjamem.
ODGOVORI
3 1
Janez Novak 13
10. 08. 2025 08.52
+0
Na desni strani nima vrat? Naš AMG bo to razložil. Razen, če je on strokovnjak samo za €.
ODGOVORI
1 1
UnknownIdentity
10. 08. 2025 08.50
+2
Sorry sm biu zejn pa sm mogu na en pir skocit 😁
ODGOVORI
3 1
xxman.y
10. 08. 2025 08.50
+6
Kakor je videti, je bil drug avto parkiran normalno v boksu...
ODGOVORI
6 0
Deep1
10. 08. 2025 08.49
+3
Ne vem, če bom lahko zaspal danes zaradi te novice! 😆😆😆
ODGOVORI
4 1
Artechh
10. 08. 2025 08.48
-3
Hrvaška tablica.... Kar naj gre... Tja... Pusti ga na sred pa se neki razburja...
ODGOVORI
1 4
SloButale
10. 08. 2025 08.45
-2
Daš v "ler" 2 porineta naprej pa je reseno v 2 min.
ODGOVORI
2 4
multisola3
10. 08. 2025 08.52
+1
V ler daš težko če ne moreš v avto. Res pa je da ima avto verjetno še ena vrata in bi lahko šel tam not.
ODGOVORI
1 0
Mambo
10. 08. 2025 08.45
-6
Koliko ene foušarije v komentarjih.
ODGOVORI
3 9
