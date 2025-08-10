'Kdo za vraga je Dončiću onemogočil hiter odhod iz Stožic?'

- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
V bogati zbirki jeklenih konjičkov se v garaži Luka Dončića nahajajo še: Apocalypse Hellfire 6x6, Koenigsegg Regera, Mercedes AMG G63 Brabus 800, Brabus Rocket 1000, Lamborghini Urus, Ferrari 812 Superfast, Porsche 911 Turbo S, Porsche Panamera 4, Porsche Electric Panamera, Audi A7, Ford Bronco (1967), Chevrolet Camaro (1968) in legendarna Zastava 750.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.