Kdo zdaj joka? Čarobni Dončić je letel nad Minnesoto in jo popolnoma utišal

Po domačem porazu proti Minnesoti na četrti tekmi serije zahodne konference je Dallas za kratek čas pristal na trdih tleh, a že na peti tekmi je številka 77 poletela visoko nad nebogljeno Minnesoto in Luka Dončić je Mavse prvič po letu 2011 popeljal v veliki finale lige NBA. Prejel je pokal Magica Johnsona za najkoristnejšega košarkarja finala zahodne konference. Poškodovani in načeti superjunak Dallasa pa je svoj pogled že usmeril proti Bostonu, kjer bo čez teden dni začel bitko za svoj prvi šampionski prstan.

Luka Dončić je v prvi četrtini dosegel več točk (20) od celotnega moštva Minnesote (19). Kljub težavam s poškodbo kolena je užival in zadeval praktično vse mete. Vmes je vestno poslušal številne pripombe domačih navijačev Timberwolsov,ki so mu žvižgali in ga žalili, on pa jim je ob vsaki priložnosti vrnil milo za drago. Tekmo je zaključil s 36 točkami, 10 skoki in 5 podajami. Vse se je vrtelo okoli njega in po tekmi je zasluženo prejel pokal Magica Johnsona za najkoristnejšega košarkarja zahodne konference. Ko so mu navijači Minnesote ob podelitvi te nagrade žvižgali je pogledal proti njim in jim mirno dejal: "Vidim vas." Zdaj pa ga bodo oni morali gledati v velikem finalu proti Bostonu.

"To je noro. Ta pokal pripada celotni ekipi. Ne morem verjeti, da gremo v finale lige NBA. Odločen sem bil, da bom postavil ton igre. Vedel sem, da me bodo potem podvajali v obrambi, nato pa smo samo igrali košarko," je s pokalom MVP-ja zahoda v rokah dejal nasmejani Slovenec. Vseskozi mu je zvesto sledil in moštvo izkušeno vodil tudi Kyrie Irving, ki je tekmo zaključil z enakim številom točk kot Dončić, ob vsakem poskusu Minnesote, da s serijo zadetih metov tekmo preobrne, pa je Ameriški organizator igre stopil v ospredje in umiril dvorano Target Center. "Uživati moramo v trenutku in se zavedati kako trdo smo morali delati, da smo prišli do te točke. V tej ligi ni nič zagotovljenega. Zagotovo pa ne uvrstitev v finale. Tega ne bi mogli doseči brez skupinske odgovornosti. Vsak dan smo delali skupaj, trdo delali in počeli majhne stvari. Moramo se nagraditi za trdo delo. Odlična ekipa smo," je po tekmi dejal Irving.

A odlična igra v napadu glavnih zvezdnikov Dallasa bi bila zaman, če njuni soigralci ne bi blestel v svojih vlogah predvsem v obrambi. "Ne vrti se vse le okoli mene in Luke. To govorimo od začetka sezone. Brez njihove podpore in brez podpore naših partnerk ne bi bili tu. Pozdravljam vse, ki počnejo majhne stvari za to, da smo vsako noč pripravljeni. Naša naloga pa je, da damo vse od sebe. Boston je na poti do našega cilja," je zaključil Irving.

Zdaj že zloglasni konec prestopnega roka med to sezono, med katerim je športni direktor Mavsov Nico Harrison v moštvo pripeljal P.J.-a Washingtona in Daniela Gafforda, je znova bil omenjen. Trener ekipe Jason Kidd pa se je strinjal, da je to bila ključna točka v izjemno uspešni sezoni. "Odporni smo. Ta skupina igralcev verjame vase. Od zamenjave (prihoda Gafforda in Washingtona op. a.) igramo na zelo visoki ravni. Zaradi povezav v napadu in obrambi je to posebna skupina," je dejal trener, ki je pred 11 leti z Dallasom bil prvak kot igralec. Zdaj upa, da bo z zmago proti Celticsom vajo ponovil tudi v vlogi trenerja.