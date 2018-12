Kelti nadigrali New York, Phoenix Igorja Kokoškova nemočen v Portlandu

Košarkarji Boston Celtics so v severnoameriški poklicni košarkarski ligi NBA doma s 128 : 100 odpravili New York Knicks in se gostom maščevali za nedavni poraz, s katerim so 'kratkohlačniki' prekinili niz šestih zaporednih porazov.

Tokrat je Kyrie Irving poskrbel, da je zmaga ostala doma, saj je dosegel 22 točk in osem podaj, preden je moral predčasno s parketa. Irving je moral z igrišča štiri minute pred koncem zaradi bolečin v rami, po koncu tekme pa je povit zapuščal dvorano. "Mislim, da je le prejel močan udarec. Po mojem ne gre za nič hujšega. A vseeno, počakajmo na zdravnika," je po tekmi dejal trener 'keltov' Brad Stevens. Al Horford je k zmagi dodal 19 točk in 12 skokov, na parket se je po treh tekmah premora zaradi poškodbe vrnil tudi Jaylen Brown in zbral 21 točk. Jayson Tatum je za 'kelte', ki so zmagali še četrtič zapored, dodal 17 točk. Tim Hardaway je za goste, ki so izgubili še četrto od zadnjih petih tekem, prispeval 22 točk. Zvezdnik Bostona Kyrie Irving je k zmagi svojega moštva nad 'kratkohlačniki' iz New Yorka prispeval 22 točk in osem podaj. FOTO: AP Na preostalih tekmah večera so Portland Trail Blazers visoko s 108 : 86 premagali Phoenix Suns nekdanjega slovenskega selektorja Igorja Kokoškova, Utah Jazz pa je s 118 : 91 ugnal Houston Rockets. Liga NBA, izidi:

Boston Celtics - New York Knicks 128 : 100



Portland Trail Blazers - Phoenix Suns 108 : 86



Utah Jazz - Houston Rockets 118 : 91