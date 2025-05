Clevelandov Kenny Atkinson: trener leta v NBA

Sedeminpetdesetletni trener je v svoji krstni sezoni na klopi zasedbe iz ameriške zvezne države Ohio popeljal do prvega mesta v rednem delu vzhodne konference. Pod njegovim vodstvom so prvaki lige NBA iz leta 2016 dosegli 64 zmag in doživeli 18 porazov, identičen izkupiček je imela tudi ekipa Oklahoma City Thunder v zahodni konferenci.

Atkinson, ki je med letoma 2016 in 2020 vodil Brooklyn Nets ter bil asistent pri ekipah New York Knicks, Atlanta Hawks, Los Angeles Clippers in Golden State Warriors, je tretji trener v zgodovini Clevelanda, ki je osvojil to laskavo priznanje. Pred njim sta to nagrado prejela Bill Fitch v sezoni 1975/76 in Mike Brown v sezoni 2008/09.