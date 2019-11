Kerr: Dončić? Bil je grozen, sploh me ni navdušil

"Dončić? Bil je grozen, sploh me ni navdušil. Ne … bil je fantastičen, že od samega začetka," je fenomenalno predstavo Luke Dončića proti Golden Statu, ko je že v prvem polčasu vpisal 33 točk, šaljivo opisal trener Bojevnikov Steve Kerr. Ta se v aktualni sezoni spopada s številnimi težavami s poškodbami, tako da s svojo ekipo ne more računati na najvišja mesta, kot je bil vajen v preteklih sezonah. "Vse mu je uspevalo: zadeval je trojke, izsiljeval osebne napake, udaril je po nas,"je nadaljeval Kerr, ki ima za seboj neverjetno košarkarsko zgodovino. Kot igralec je petkrat osvojil šampionski prstan, v vlogi trenerja pa mu je to uspelo trikrat, prav z Golden Statom.

"Ali sem užival v predstavi? Zagotovo ne, ga pa cenim in spoštujem. Težko je izgubiti za 48 točk. To tekmo bom potegnil v toaletni školjki. Posnetka te tekme ne bomo gledali," je bil jasen v pogovoru z novinarji po visokem porazu (94:142) v Dallasu.

Na koncu ga je nekdo izmed novinarjev povprašal še, ali ga Luka Dončić spominja na katerega koli košarkarja iz preteklosti. "Niti ne, košarka se je tako zelo spremenila. V preteklosti igralci niso metali trojk iz koraka nazaj (step-back 3-pointer, op. p.). Če gledamo na moderno košarko, imata s Hardenom podoben stil: trojka iz koraka nazaj, sposobnost podaje. Je malce Hardena in Larryja Birda v tem, kako dojema igro – korak pred ostalimi na parketu. Danes se je košarka precej spremenila. Bird ni metal trojk iz koraka nazaj. Je unikaten," je sklenil Steve Kerr. Ta je sicer že pred tekmo dejal, da Luka v tej sezoni igra na MVP-ravni.