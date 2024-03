Kerr: Dončić? Ima rešitev za vse in ga je najtežje pokrivati od vseh v ligi

Luka Dončić v obračunu proti ekipi Golden State Warriors ni rušil novih rekordov in podpisoval novih mejnikov in statistično tudi ni bil to eden boljši večerov v ligi NBA. Ljubljančan je dosegel 21 točk in dodal še tri skoke in devet asistenc, a je igral le pol ure. Zaradi težav s stegensko mišico je dvoboj končal predčasno in je vprašljiv za naslednjo tekmo. Kljub "nerekordnemu" večeru pa se je po tekmi bolj ali manj govorilo zgolj o njem. Z izbranimi besedami je o 25-letnemu Slovencu razpredal tudi strateg gostov Steve Kerr.

Za zdaj ni jasno, kako dolgo bo moral zvezdnik Mavericks Luka Dončić počivati in ali se bo lahko pridružil ekipi, ki bo odpotovala na naslednje gostovanje. "O tem bomo govorili po tekmi, ima načeto stegensko mišico. Boljše odgovore bomo imeli v kratkem. Vsaj upam tako," je po lepi zmagi, četrti v nizu, dejal trener Jason Kidd in pohvalil varovance za pristop skozi celo tekmo.

Luka Dončić vs Golden State FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Mislim, da smo razen nekaj slabšega starta kontrolirali celo tekmo. Bili smo dobri v obeh smereh. Fantje se vedno bolje čutijo, vidi se, da so se novinci hitro vklopili v sistem. Naj se ta serija dobrih rezultatov nadaljuje," je še dodal strateg Teksašanov, ki se zaveda, da je pred moštvo ključno obdobje v sezoni. "Zdaj je oziroma bo do konca rednega dela vsaka tekma "kvalifikacijska". Z eno zmago si lahko v končnici, s porazom morda že izven nje. Ekipe so točkovno skupaj, zato bodo odločale malenkosti," je bil prepričan Jason Kidd in besedo predal kolegu s klopi ekipe Golden State Warriors Stevu Kerru.

"Če želiš zmagati v American Airlines Centru moraš biti pri stvari vseh 48 minut. Mi nismo bili. Oslabljen kader ne sme biti izgovor. Tudi drugi živijo in igrajo nekompletni. Nimam opravičila za slabšo predstavo. Moramo se izboljšati. In to hitro," je bil brez dlake na jeziku trener gostov in kaj kmalu moral odgovarjati na vprašanja, vezana na Luko Dončića.

Dallas vs Golden State FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Kaj je na njem boljše kot v preteklosti? Težko rečem, da je napredoval, saj je bil od prvega dne dominanten. Seveda je sčasoma spoznal nekatere stvari, toda on je od prvega dne pokazal, kdo je in kam lahko seže," je bil slikovit Kerr. "Fant ima rešitev za vsako situacijo na parketu. Odlično bere igro in je najbolj vsestranski igralec, kar jih poznam. Še več, rekel bom, da ga je celo najtežje pokrivati od vseh v ligi."

Steve Kerr FOTO: AP icon-expand

Gafford lovi velikega Chamberlaina Center Dallasa Daniel Gafford je 10 točkam na tekmi proti Golden Satu dodal kar sedem blokad, iz igre pa je zadel že 33 zaporednih metov. Do absolutnega rekorda Wilta Chamberlaina (35) mu manjkajo še trije zaporedni zadeti meti. "Če mi bo uspelo, super. Nekoliko bom to seveda proslavil, ampak na koncu šteje le to, da skupaj s soigralci zmagujemo," je po tekmi o mejniku dejal Gafford, ki si ga je Dallas zagotovil po menjavi z Washington Wizards.