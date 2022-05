Kerr: Dončića je nemogoče zaustaviti, lahko se ga le omeji

Trener ekipe Golden State Warriors Steve Kerr, ki je zaradi covida-19 izpustil zadnje tri tekme konferenčnega polfinala proti Memphisu, je skupaj s pomočniki skoval odlično taktiko za otvoritveno tekmo konferenčnega finala proti Dallasu. Predvsem pri obrambi na prvem zvezdniku Teksašanov Luku Dončiću je ekipa iz San Francisca odlično opravila posel. Bojevniki so imeli malce več časa za pripravo na dvoboj kot gostje, ob tem pa so se zdeli tudi precej bolj sveži. Druga tekma finalnega obračuna bo v petek prav tako v San Franciscu, tretja pa v nedeljo v Teksasu. Končni zmagovalec obračuna se bo v finalu lige pomeril z zmagovalcem finala vzhodne konference, Bostonom ali Miamijem.

icon-expand Steve Kerr in Stephen Curry FOTO: AP

Bojevniki so začeli počasi, a zanesljivo, in si v drugi četrtini priigrali večjo prednost ter ob polčasu povedli s 54:45. Zdelo se je, da ima Luka Dončić težave z bolečo desno ramo, pišejo ameriški mediji, tako da so gostitelji tretjo četrtino dobili s 34:24 in v zadnjo vstopili z 19 točkami naskoka. Dončić je po tekmi sicer dejal, da je res začutil bolečino v rami, vendar je vse v redu. Že v uvodni četrtini je v žaru igre dobil tudi grdo prasko čez obraz od Andrewa Wigginsa. Po tekmi se je slovenski košarkar nasmejan šalil, da bo s to prasko videti robustnejši. Po delnem izidu 8:0 v uvodu zadnje četrtine je bilo jasno, da Dallasu ne bo več uspelo ujeti priključka. Domači so tako v boju na štiri zmage povedli z 1:0. Stephen Curry je 21 točkam dodal 12 skokov in štiri podaje, Jordan Poole in Wiggins sta dosegla vsak po 19 točk, drugi pa se je izkazal tudi pri obrambnih nalogah, saj je skušal zaustaviti Dončića, kar mu je dobro uspelo.

"Danes je bil Wiggins fantastičen," je po zmagi dejal trener Golden Stata Steve Kerr in dodal, da je slovenskega zvezdnika težko zaustavljati: "Dončić je v ligi eden izmed igralcev, ki jih je najtežje zaustaviti. Pomembno je, da mu otežimo delo. Res je zelo dober. Pri takšnih izjemnih igralcih skušaš le kar se da omejiti škodo, ki jo naredijo. Wiggins se je tokrat res izkazal." Kerr je prepričan, da bo Dončić na drugi tekmi na svojem prepoznavnem nivoju. "Njega je res težko pokrivati. Ne ustvarjam si iluzij, da bo šlo tako naprej. To je bila šele prva tekma. Dončića je mogoče omejiti, ne da pa se ga zaustaviti," je priznal Kerr in izpostavil ključne dejavnike visoke zmage na prvi tekmi konferenčnega finala. "Zelo me veseli, da smo prepričljivo dobili skok. V prvem polčasu sta Curry in Thompson preveč hitela. Akcije sta želela zaključiti v nekaj sekundah. To je normalno, saj je motiv na začetku konferenčnega finala ogromen. Med odmorom smo se zmenili, da mora žoga bolje krožiti. Srečen sem, da sem znova na klopi, potem ko sem tri tekme spremljal s kavča." Nekdanji odlični branilec Chicaga, ki je igral skupaj z Michaelom Jordanom, je prepričan, da bo Dallas v petek na parket prišel močno motiviran in željan maščevanja. "Računam, da bodo leteli po parketu. Pričakujem odličnega Dončića, saj je znan po tem, da je fant za velike stari in da se na najpomembnejših tekmah najbolj izkaže, naslednja pa se zdi že kar ključna v boju za finale lige NBA," je bil brez dlake na jeziku strateg Bojevnikov, ki za drugi obračun ne namerava spreminjati taktike. "In zakaj bi? Zmagovalna taktika se ne menja, imamo pa v rokavu še nekaj rešitev, če bo to potrebno med tekmo. Skrbno smo se pripravili na dvoboj z Dallasom, saj smo se zavedali, da lahko kar traja. Ne pričakujem, da se bo katera izmed ekip v finale uvrstila gladko. Mislim, da bo za to potrebnih najmanj šest tekem."

