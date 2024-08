Kerr napovedal odhod, najverjetnejši naslednik Spoelstra

Steve Kerr je pred desetletjem prevzel mesto glavnega trenerja pri Golden Statu in ga v letih 2015, 2017, 2018 ter nazadnje 2022 popeljal do štirih naslovov prvaka v ligi NBA. Obenem pa je v zadnjih treh letih opravljal še funkcijo selektorja reprezentance Združenih držav Amerike, s katero je ob pomoči največjih zvezdnikov prišel do (pričakovanega) olimpijskega zlata v Parizu.