Kerr pred tekmo s Španci o tem, kako je nekoč z rojaki ustavil Petrovića

Nekdanji organizator igre ekip Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, Chicago Bulls, San Antonio Spurs in Portland Trail Blazers in zdaj pomočnik slovitega selektorja Gregga Popovicha je spregovoril za španski dnevnik ASin se spomnil tudi SP 1986 v Španiji, ko je ekipa ZDA, ki so ji v naslednjih letih nadeli ime "Dream Team", v drugem krogu tekmovanja v Oviedu premagala tudi Jugoslavijo (69:60). Ta je nato v polfinalu brez pomoči katerega od slovenskih igralcev po podaljšku izgubila s Sovjetsko zvezo (90:91) in osvojila bron z zmago nad Brazilci (117:91) v Madridu, prava poslastica pa je bil kasnejši finale, ki so ga proti tradicionalnim sovjetskim rivalom z Arvydasom Sabonisom na čelu Američani dobili za vsega dve točki (87:85).

Bogues je 'zadušil' Petrovića

"Malaga je bila prekrasna. Tam smo igrali v prvem krogu tekmovanja in spominjam se lepote mesta," se je za ASspominjal Kerr, ki si je takrat slačilnico delil z Davidom Robinsonom, Kennyjem Smithom in drugimi znanimi imeni, a najpomembnejšo nalogo je v drugem delu tekmovanja s pokrivanjem Dražena Petrovićadobil Tyrone Curtis "Muggsy" Bogues.

"Izboljševali smo se iz tekme v tekmo, tribune so bile polne. Izgubili smo eno tekmo, ne spomnim se več s kom, a nato smo igrali res pomembno tekmo z Jugoslavijo,"se je spominjal Kerr. "Selektor Lute Olson se je odločil, da bo Muggsy Bogues pokrival Petrovića in poslal ga je nadenj. Petrović je bil neverjeten, toda Muggsy ga je zadušljivo pokrival. Rekel bi, da je Petrović metal 4/20, nekaj takega. To je bila zanj naporna noč. Zmaga nad Jugoslavijo nam je dala veliko samozavesti za preostanek turnirja, čeprav mi je koleno povzročalo veliko težav,"je nadaljeval.

"Prestrašil sem se: v polfinalu smo igrali proti Braziliji v Madridu in igral sem dobro tekmo. V eni od akcij sem popeljal žogo do črte pod košem in nato ostal ujet v razmišljanju, če naj podam ali mečem. Takrat je moja noga ostala na tleh in se obrnila. Se spomnite Oscarja Schmidta? Bil je navdušujoč igralec. On me je pobral s tal. Dan kasneje sem moral odleteti domov. V finalu smo premagali Sovjetsko zvezo. Če sem gledal tekmo? Bil sem v moji hiši v Los Angelesu! Težko je sprejeti takšno poškodbo pred finalom. Takšno tekmo igraš enkrat v življenju. Poleg vsega tekme v Združenih državah Amerike niso prenašali, predvajali so jo šest ali sedem ur kasneje. Predstavljajte si, leto 1986. Poleg tega ni bilo interneta, za rezultat ni sem vedel. Lahko bi poslušal le radio, a odločil sem se, da si tekmo kasneje ogledam po televiziji. Ni bilo lahko premagati Sovjetske zveze, to je bila velika ekipa, a uspelo nam je. Nekaj posebnega je bilo igrati za reprezentanco, saj nikoli prej nisem branil barv moje države. Igrati s tisto ekipo z grbom ZDA na prsih ... Poseben občutek."

Želel si je ob bok Popovicha

Kerr je dejal, da si je močno želel delati s Popovichem, zato je tudi zgrabil priložnost za sodelovanje z reprezentanco. "Coach Pop" ga je sicer vodil kot igralca, ko je zaključeval svojo kariero v vrstah San Antonia, Kerra pa zdaj zabava tudi možnost vodenja igralcev, s katerimi kot trener Warriorsov seveda ne more sodelovati.

"Preprosto uživam v treniranju. Želel sem trenirati s 'Popom' in gotovo je bila to moja zadnja priložnost za kaj takšnega. To bo resnično zanimiva izkušnja. Ljubim treniranje in potovanje. Izkušnja trenirati igralce, s katerimi si običajno nasprotnik, pa je zabavna," je še povedal Kerr.

"Veliko tega, kar počnemo pri Warriorsih, izhaja iz 'Popovih' Spursov. Od napada, obrambe, do teka ... Vse sem se naučil od 'Popa'. A na koncu moraš biti samosvoj. Ne morem biti 'Pop' in ni mi potrebno niti poskušati. Moramo biti samosvoji, a on je neverjeten. Še naprej ohranja intenzivnost, strast. Zabavno je spremljati, kako dela. Z njim sem igral pred 16 leti, ko je imel 54 let. Zdaj jih ima 70 in je enak tip z enako energijo. To je že kar preveč."

Priložnost, ne maščevanje

Kerr je najslavnejše trenutke v karieri sicer preživel v Chicagu in Bikom z Michaelom Jordanom leta 1997 tudi prinesel enega od naslovov s slavnim metom v šesti tekmi finala proti ekipi Utah Jazz. Meni, da Popovich turnirja na Kitajskem ne dojema kot maščevanje, ker je bil pomočnik že Georgu Karluna neuspešnem SP leta 2002 v Indianapolisu, kjer so Američani povsem odpovedali in podobno kot letos turnir odigrali brez največjih zvezdnikov. Na koncu so osvojili skromno šesto mesto.

"Če bo to maščevanje? Ne bi rekel maščevanje, rekel bi priložnost. Ekipi je v teh dneh dejal, da je bilo tisto zanj razočaranje in da ima zdaj priložnost za to, da se odkupi, da odkupi svoja čustva, tako za leto 2002 kot za 2004 (ZDA so na olimpijskih igrah v Atenah osvojile bronasto odličje, op. a.). Rad ima fante in ve, da ima prekrasno priložnost. Ta skupina igralcev ima visoko raven karakterja in resnične želje po izboljševanju. Če nam bo uspelo ohraniti visoko raven v obrambi in se bomo hitro privadili na igranje skupaj, potem bomo videli lepe reči."

Ameriška reprezentanca (v modrih dresih) je nazadnje v Las Vegasu s 97:78 premagala izbrano ekipo ameriških igralcev (USA Select Team), ki niso dobili vpoklica: