Kerr: Pričakovali smo takšen odgovor Dallasa, a nanj smo bili pripravljeni

V taboru ekipe Golden State Warriors si manejo roke po drugi tekmi konferenčnega finala proti Dallasu. Kako tudi ne! So že na pol poti do finala lige NBA. Ekipa iz San Francisca je sicer laskavi naslov slavila trikrat med letoma 2015 in 2019, ko je petkrat zapovrstjo igrala v finalu. Ob zadnjih dveh naslovih leta 2017 in 2018 je bil del ekipe tudi Kevin Durant, ki je kasneje odšel k Brooklyn Netsom. Bojevniki so v dvoboju z Dallasom v odličnem položaju, da se vnovič borijo za trofejo. Trener bojevnikov Steve Kerr s sodelavci sporoča, da ekipe ne bo uspavalo lepo vodstvo v seriji in v nedeljo bodo šli v Dallas, "kot da se dvoboj začenja z 0:0 v zmagah".

icon-expand Steve Kerr FOTO: AP

Osvojitev šampionskega prstana je namreč za ekipo Golden State Warriors oddaljena "le" šest zmag. Čeprav so košarkarji iz Dallasa dobili kar tri obračune od štirih v rednem delu lige NBA, a prav na nobeni tekmi Golden State ni bil brez kadrovskih težav, pa je situacija v končnici drugačna. Bojevniki so našli dobitno kombinacijo za Luka Dončića in druščino in sedaj hitijo proti finalu. Za potrditev tega pa bodo morali dobiti vsaj eno od naslednjih dveh gostujočih tekem v Dallasu. "Zavedali smo se pomembnosti druge tekme serije. Meni je ta bolj ključna od marsikatere druge," je sprva zbrane novinarje ogovoril strateg bojevnikov Steve Kerr. "S fanti smo se v slačilnici pogovarjali in rekel sem jim, da poraženec prve tekme vedno pripravi odgovor na drugem srečanju. In tudi tokrat je bilo tako. Nisem se uštel," je nadaljeval član nekdanje šampionske zasedbe Chicago Bulls, s katero je nekajkrat osvojil dragoceni prstan. Bil je član ekipe ob boku velikemu Michaelu Jordanu. Kerr je na vsa usta hvalil Dončića in druščino zaradi igre v prvih 24 minutah. "V prvem polčasu so bili gosti izjemni. Poglejte to, zadeli so petnajst trojk in to ob spoštljivem odstotku."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V drugem polčasu je bila na parketu povsem drugačna ekipa bojevnikov. Ta je v prvem polčasu zaostajala tudi za devetnajst točk, na odmor odšla z "mankom" štirinajstih (58:72). "Na pavzi sem fantom dejal, da bodo tudi kakšno zgrešili, če bomo strnili vrste v obrambi. Če bi zadeli 30 trojk, bi jim pač morali čestitati," je bil brez dlake na jeziku nekdanji ostrostrelec, začel pa je s hvalami na račun svojih varovancev. "Jordan Poole se je razigral v drugem polčasu, Kevon Looney je bil neverjeten, imeli smo veliko razigranih posameznikov v nadaljevanju tekme. Žoga je hitro krožila in steklo nam je v napadu," je bil zadovoljen Steve Kerr. Izkušeni strateg se zaveda, da je pot do finala še dolga, čeprav so bojevniki že "na pol poti do raja" ... "Nikakršno uspavanje ne pride v poštev. V nedeljo bomo stopili v tekmo, kot da se je serija šele začela in je 0:0 v zmagah." Kerr bo svoje varovance spomnil na Dallasovo serijo proti Phoenixu ... "Teksašani so zaostajali z 0:2 v zmagah in napredovali po sedmih tekmah. Imajo odličnega trenerja, veliko kakovostnih posameznikov. Zelo težko je dobiti tekmo na njihovem parketu. Tega se zavedamo. V končnici smo enkrat zmagali v Denverju, enkrat tudi v Memphisu. Imamo dovolj samozavesti, držati se bomo morali načrta," je še dodal prvi trener ekipe iz San Francisca, ki še ni izgubil domače tekme v končnici. Bojevniki so na osmih obračunih podpisali prav toliko zmag. "Odličen podatek, ki pa nam ne bo prišel prav v Dallasu. Domače tekme so eno, gostujoče povsem nekaj drugega."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Curry: Dončić je bil odličen, a mi smo bojevniki

Pri zmagovalni zasedbi je Stephen Curry dosegel 32 točk s šestimi trojkami in osmimi skoki. Vlekel je, ko je bilo to potrebno, a imel je večjo podpro soigralcev, kot Dončić pri Dallasu. "Fantje so bili izjemni. Če dovolite, ne bi z imeni. Vsak je oddelal svoje in dodal kamenček v mozaik naši končni zmagi. To je velika zmaga, ki nam odpira sanje," je po drugem zaporednem uspehu v finalu konference dejal Curry. Izjemni ostrostrelec je odgovornost prevzel tudi v ključnih trenutkih, ko je s košem in trojko zapečatil usodo gostov. "Rad prevzemam odgovornost, saj se to od mene tudi pričakuje. V drugem delu nam je šlo vse po željah. V prvem ne. Za to so krivci tudi nasprotniki, ki so odigrali izjemnih 24 minut. Luka Dončić je fantastično vodil ekipo in prepričan sem, da so mnogi pomislili, da nas čaka podoben scenarij kot je Phoenix na sedmi tekmi, ko so visoko izgubili. A mi smo bojevniki in to smo še enkrat dokazali. V Dallas sedaj potujemo vsaj za odtenek bolj sproščeno. Prepričan sem, da bomo zmagali na vsaj eni tekmi v Teksasu. Tudi v Denverju in Memphisu smo dobili eno tekmo za odločilni break," se spominja najboljši metalec trojk v zgodovini lige NBA.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke