Kerr stopil v bran protestnikom v Minneapolisu: Rasisti ne smejo voditi naše države

Še najbolj so Steva Kerra zmotile sporne izjave predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa in enega od njegovih najtesnejših sodelavcev v podpredsedniški vlogi Mika Pencea, ki sta protestnike v Minneapolisu in še v nekaterih drugih zveznih državah označila za morilce.



"Še pomnite, dragi prijatelji, sodržavljani in sodržavljanke, kaj je pred tremi leti Donald Trump izjavil za klečeče profesionalne igralce iz lige NFL (lige ameriškega nogometa, op. p.)? Nič lepega, kajne, zato jih je kaznoval na svoj način, a oni so se v slogu vrhunskih športnikov odzvali na najboljši način; preprosto so ga ignorirali, kar ga je še bolj zabolelo. Svoj pravi obraz pa je vnovič pokazal v zadnjem medijskem nastopu, ko je protestnike v Minneapolisu označil za zločince in morilce. Nezaslišano," je po glavnem možu Bele hiše 'udaril' aktualni trener večkratnih prvakov v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.



Mika Pencea, podpredsednika ZDA, pa je Kerr v nadaljevanju zapisa označil za strahopetneža. "Ti boš govoril o zakonu in redu, o prepovedi nasilja nad ljudmi in lastnino ... Se morda šališ? S kakšno pravico to govoriš?" se je še vprašal nekdanji član legendarnih Bullsov.