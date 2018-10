Kerr z izključitvijo (in izjavo) navdušil Curryja, Duranta in ostale varovance

Kerr je stopil v bran svojemu varovancu in vstopil na parket, od koder pa so ga delivci pravic e na obračunu z ekipo Igorja Kokoškova nato nemudoma poslali v garderobo.

Sporna situacija, zaradi katere je moral Steve Kerr predčasno v garderobo, se je zgodila že po devetih sekundah drugega polčasa, ko so branilcu in zvezdniku Golden Stata Stephenu Curryju sodniki piskali drugo osebno napako v napadu. Bojevnikom so delivci pravic e za podobne prekrške v prvem polčasu zapiskali že kar petkrat, po izmenjavi besed s sodn ikom Benom Taylorjem pa je Curry dobil še tehnično napako.

"Poskusil sem nekaj povedati, želel sem tudi podpreti moje fante. Vsi smo počeli te osebne v napadu, eno za drugo. Potem pa sem imel končno dovolj,"je nadaljeval trener šampionskega moštva, ki se je tudi pošalil, da si je izključitev prislužil namenoma, ker je želel prvi na pogostitev.

Curry: Obožujem to

"Jasno je, da nisem imel prav. Dobil sem, kar sem si zaslužil," pa je priznal nekdanji branilec Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, Chicago Bulls, San Antonio Spurs in Portland Trail Blazers. Navdušen je bil nad potezo trenerja tudi Curry.

"Obožujem to. Obožujem. Pri tem, kar počnemo, vlada dobro vzdušje. Nikoli ni prezgodaj, da prižgeš ta ogenj, zato bomo videli, kako bomo to ohranjali skozi leto," je izjavil Curry. "A jasno je, da je šlo za povsem očitno situacijo, ko smo mislili, da bi morala iti odločitev v našo korist, a je šla v nasprotno, zato je tudi reagiral. Ni važno, če gre za priprave, redni del sezone ali končnico. Lepo je, da ima v sebi ta ogenj, gotovo," je nadaljeval ameriški zvezdnik.

"Vsi smo skupaj v tem. Jasno pa je, da moramo kriti hrbet drug drugemu. To je nekako eden naših temeljnih principov, zato ima priložnosti, da poskuša vplivati na reči z izbruhi, če to potrebuje, ali glede reči, ki nam jih želi povedati v slačilnici ali karkoli že. Glede na to, da vemo, da na igrišču dajemo vse od sebe skozi vse leto, in da nam trener krije hrbet, da se ne izmakne, ko ima priložnost, da pove, kar mu leži na duši ... To pomeni veliko."

Looney je pričakoval, da bo Durant izključen prvi

Tudi Kevin Durant je bil zadovoljen s Kerrovo izključitvijo, ki jo je uvrstil med "top 5", ki jih je videl v karieri, še en član bojevnikov Kevon Looneypa je priznal, da je v lovu za prvo izključitvijo sezone pričakoval zmago Duranta.

"Očitno se pripravlja za redni del sezone. Pričakujem eno izključitev vsako leto. Mislim, da je prehitel KD-ja. Mislil sem, da bo KD prvi, ki mu bo to uspelo,"so ameriški mediji citirali Looneyja. "Razumem ga. Steve je skozi vso kariero videl veliko košarke, zato verjamem, da mu ni bilo toliko do te tekme."

Kokoškov je s svojimi varovanci po slabem nizu v pripravah sicer uspel slaviti pomembno zmago (117:109), ki je po odhodu generalnega direktorjaRyana McDonoughasprostila vsaj nekaj pritiska s pleč prvega evropskega glavnega trenerja na klopi katere od ekip lige NBA.