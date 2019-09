Kevin Durant poln hvale na račun Luke Dončića

Kevin Durant je v zadnjih treh sezonah trikrat nastopil v finalu lige NBA. V prvih dveh poskusih je bil z Golden State Warriors uspešen, lani pa so bojevnike zaustavili raptorji iz Toronta. Morda bi bil razplet drugačen, če se ne bi 30-letnik skoraj celotno finalno serijo ukvarjal s poškodbo ahilove tetive, zaradi katere bo, kot smo že omenili, tudi izpustil sezono 2019/2020. Med poletjem se je krilni košarkar odločil za menjavo okolja, saj je podpisal z Brooklyn Nets. Ker ga v letošnji sezoni na parketu ne bomo videli, Durant pravi, da si bo več časa vzel za spremljanje preostalih ekip, med katerimi bo posebno osredotočen prav na Dallas Luke Dončića: "Telički imajo letos zelo nadarjeno moštvo, v katerem izstopata Dončić in Kristaps Porzingis. Pravi užitek jih bo gledati pri njihovem razvoju, pred njimi je zelo svetla prihodnost."



Predstave 20-letnega čudežnega dečka slovenske košarke so poskrbele, da se ga je začelo primerjati z najboljšimi košarkarji v zgodovini. Mednje po mnenju večine sodi tudi Durant, ki Dončiću napoveduje sijajno kariero."Od Luke pričakujem velike stvari, pred njim je zvezdniška kariera. Ne vem, kaj bi ga lahko zaustavilo," je na dušo Ljubljančanu popihal desetkratni udeleženec tekme vseh zvezd.