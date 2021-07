Kevin Durant v lov za Carmelom Anthonyjem in tretjim olimpijskim zlatom

Odlični ameriški košarkar bo na plečih nosil največ odgovornosti v zasedbi legendarnega trenerja Gregga Popovicha. Četudi so LeBron James, Stephen Curry, Anthony Davis in številni drugi odpovedali sodelovanje na letošnjih igrah, so Američani po zaslugi 32-letnega Duranta dovolj kakovostni, da še četrtič zapovrstjo osvojijo naslov.

Toda proces sestave ekipe in številne težave med pripravami na igre spominjajo na leto 2004, ko so Američani neslavno končali OI brez zlate kolajne. S tem je bil pred 17 leti prekinjen niz nepremagljivosti na OI, ki ga je začela zasedba zvezd z Michaelom Jordanom na čelu v Barceloni leta 1992.

Vse od takrat je vsaka izbrana vrsta pod pritiskom primerjav s takratnim sanjskim moštvom. Letošnja je od takšnega poimenovanja precej oddaljena. Poleg Duranta bo veliko odvisno predvsem od Damiana Lillarda in bržčas od obeh finalistov lige NBA, Devina Bookerja (Phoenix) in Khrisa Middletona (Milwaukee).

Centimetre oddaljen od zmage nad Milwaukeejem

Moštvo še zdaleč ni tako izkušeno kot nekatere prejšnje zasedbe in ravno zato bo vloga Duranta kot alfe in omege še toliko pomembnejša. Zvezdnik Brooklyn Nets je po hudi poškodbi to sezono znova pokazal, da je iz pravega testa (26,9 točke, 7,1 skoka na tekmo).

Četudi mrežic ni popeljal do šampionskega prstana, je v končnici še dvignil raven (34,3 točke, 9,3 skoka) in ob odsotnosti Jamesa Hardna predstavljal največji test za kasnejše prvake iz Milwaukeeja. Ti so polfinalni dvoboj na štiri zmage vzhodne konference dobili šele po podaljšku sedme tekme, pa še to zgolj zaradi malenkostnega prestopa črte za tri točke po Durantovem metu ob koncu rednega dela.

Met, s katerim bi Durant lahko izločil Milwaukee, a je pri tem malenkost prestopil črto: