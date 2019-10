Kevin Durant želi ob koncu kariere zaigrati za Barcelono

Kevin Durant je dvakrat osvojil naslov prvaka lige NBA, bil je tudi najkoristnejši igralec (MVP), v finalni seriji pretekle sezone med njegovimi Golden State Warriorsi in Toronto Raptorsi si je poškodoval ahilovo tetivo in predčasno končal sezono, naslov prvaka pa je osvojil Toronto. V poletnem prestopnem roku je okrepil moštvo Brooklyn Nets, vendar je pričakovati, da bo zaradi rehabilitacije izpustil celotno košarkarsko sezono.

V pogovoru z nekdanjim soigralcem Sergom Ibako je za Bleacher Report omenil tudi, da obstaja možnost, da nekoč zaigra tudi v Evropi: "Res bi rad v moji zadnji sezoni odigral čez lužo. Za Barcelono, rad bi zaigral za njih. To je druga najmočnejša liga na svetu in tekme Evrolige delujejo zelo zabavno. Ne vem sicer, če se bo to res zgodilo, vendar bi bilo dobro to izkusiti," je dejal 31-letni Durant, ki je dvakratni olimpijski in svetovni prvak z reprezentanco ZDA.

Oglasil se je tudi nekdanji igralec lige NBA Nikola Mirotić, ki se je letos pred sezono vrnil pod evropske koše in okrepil zasedbo Barcelone. Mirotić, ki je člansko kariero začel pri madridskem Realu, je čez lužo igral za Chicago, New Orleans in Milwaukee, bi z veseljem igral s takim soigralcem in upanje ostaja.