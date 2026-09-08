Dončićev novi soigralec: Zanj bomo šli z glavo skozi zid

Če bo šlo vse po načrtih vodstva Lakersov v prihajajoči sezoni lige NBA, Kevon Looney ne bo začel veliko tekem v prvi peterki Jezernikov. Mesto "glavnega" centra naj bi prevzela velika okrepitev Walker Kessler, zagotovo pa bo izkušeni Looney ključen del moštva v ozadju. Po izletu v Slovenijo, kamor je Luka Dončić svoje soigralce pripeljal na lastne stroške, je Looney spregovoril o pozitivnem vzdušju v moštvu, ki je polno novih okrepitev. Kar 11 od trenutno 19 igralcev v moštvu v minuli sezoni ni zastopalo moštva.

Kevon Looney je bil deset let član Golden State Warriorsov, s katerimi je bil trikrat prvak lige NBA, lani pa je bil član New Orleans Pelicans. FOTO: AP

Looney se zaveda, kako pomembna je povezanost igralcev za dosego odmevnega rezultata, in prepričan je, da imajo Lakersi postavljene dobre temelje. Dončićevo vabilo v Slovenijo ga je navdušilo. "No, v ligi sem že kar nekaj časa, a to je prvič, da sem doživel kaj takega," je dejal Looney. "Oditi v domovino nekoga, pripeljati nas vse tja in preživeti toliko časa skupaj – tega še nikoli nisem počel. To pa le kaže na njegov značaj, da resnično želi zmagati," je novega soigralca pohvalil Looney, ki je v preteklosti slačilnico delil s številnimi zvezdniki, tudi Stephom Curryjem, Kevinom Durantom in Klayem Thompsonom.