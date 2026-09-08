Dončićev novi soigralec: Zanj bomo šli z glavo skozi zid

Če bo šlo vse po načrtih vodstva Lakersov v prihajajoči sezoni lige NBA, Kevon Looney ne bo začel veliko tekem v prvi peterki Jezernikov. Mesto "glavnega" centra naj bi prevzela velika okrepitev Walker Kessler, zagotovo pa bo izkušeni Looney ključen del moštva v ozadju. Po izletu v Slovenijo, kamor je Luka Dončić svoje soigralce pripeljal na lastne stroške, je Looney spregovoril o pozitivnem vzdušju v moštvu, ki je polno novih okrepitev. Kar 11 od trenutno 19 igralcev v moštvu v minuli sezoni ni zastopalo moštva.
Looney se zaveda, kako pomembna je povezanost igralcev za dosego odmevnega rezultata, in prepričan je, da imajo Lakersi postavljene dobre temelje. Dončićevo vabilo v Slovenijo ga je navdušilo. "No, v ligi sem že kar nekaj časa, a to je prvič, da sem doživel kaj takega," je dejal Looney. "Oditi v domovino nekoga, pripeljati nas vse tja in preživeti toliko časa skupaj – tega še nikoli nisem počel. To pa le kaže na njegov značaj, da resnično želi zmagati," je novega soigralca pohvalil Looney, ki je v preteklosti slačilnico delil s številnimi zvezdniki, tudi Stephom Curryjem, Kevinom Durantom in Klayem Thompsonom.
Lakersi so med zabavanjem v Sloveniji opravili tudi nekaj treningov v ljubljanskih Stožicah. "Želi, da ljudje spoznajo njegovo ozadje, zakaj je takšen, kakršen je, in mislim, da mu je to dobro uspelo. Je odličen igralec in odličen vodja, rad pa pokaže, kaj zna na igrišču," je o Dončiću dodal. Izpostavil je tudi to, da jim je slovenski zvezdnik pokazal bolj zasebno stran svojega življenja. "Spoznali smo tudi njegovo zasebno življenje zunaj igrišča, zato bi zanj šli z glavo skozi zid," je potrdil Looney. Lakersi bodo z uradnim delom priprav na novo sezono začeli 29. septembra, pred prvo tekmo sezone pa bodo v oktobru odigrali pet pripravljalnih tekem.
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