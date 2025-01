Kidd: Denver je znal kaznovati naše napake in nihanja v igri

"Znova smo se lahko prepričali, kako hitro se v športu, še posebej v košarki, stvari spreminjajo, če nisi na ustrezni ravni od prve do zadnje minute tekme," se je po porazu Dallasa nekoliko pridušal trener slednjega Jason Kidd, ki še vedno pogreša največja zvezdnika teksaške franšize Luko Dončića in Kyrieja Irvinga.

"Tudi brez njiju moštvo kaže dobro igro. Kar se da nadzirati na vsaki tekmi, sta vložena energija in trud. To vam nihče ne more odvzeti, ko pa je govora o čisti košarki, tu pa do izraza prihajajo posamična kakovost, izkušnje, ekipna dinamika, uigranost ... Do zadnje četrtine smo delovali sijajno, nato smo začeli bezljati po nepotrebnem, kar je Denver kot zelo kakovostna in izkušena ekipa znal kaznovati. Verjamem, da se bomo iz te tekme kaj naučili," je nadaljeval strateg Dallasa, ki ga z varovanci v noči na sredo čaka zahtevno soočenje z istim nasprotnikom. A tokrat na njegovem parketu v zvezni državi Kolorado.