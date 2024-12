Kidd: Dončić? Bil je naravnost odličen

Luka Dončić se je vrnil na igrišča lige NBA in ob gostujoči zmagi svojih Dallas Mavericks proti Portland Trail Blazers s 137:131 navdušil s 36 točkami in kar 13 podajami. Slovenski košarkarski as je prevzel odgovornost v napadu, saj v kadru gostov ni bilo nekaterih nosilcev igre. Strateg Teksašanov Jason Kidd je na vsa usta hvalil igro in učinek 25-letnega Ljubljančana.

Kyrie Irving, Naji Marshall, Dereck Lively in Klay Thompson za Dallas tokrat niso igrali, a je bil Luka Dončić pripravljen prevzeti odgovornost in goste vodil k osmi zmagi na zadnjih devetih obračunih. "Všeč mi je bilo, kako se je odzval. Bil je lačen žoge in tekem, to je bilo videti od prve sekunde," je igro svojega prvega zvezdnika s presežniki opisoval trener Dallas Mavericksov Jason Kidd in poudaril, da se ni bilo lahko vrniti po daljši odsotnosti, a je bil Ljubljančan "pravi" od začetka do konca.

Luka Dončić vs Portland FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Odigral je vrhunsko tekmo. V vseh ozirih, tako pri organizaciji napada in podajanju uporabnih žog soigralcem kot tudi s svojo napadalno učinkovitostjo," je še dejal 51-letni trener, ki se zaveda, da ima širok kader igralcev, tako da se niti ne pozna odsotnost nekaterih ključnih. Vodstvo Teksašanov je tokrat spočilo kar štiri posameznike, pa še vedno je bil Dallas prepričljiv.

"Fantje so se odlično odzvali in prevzeli odgovornost tudi v imenu tistih, ki so bili odsotni. Vesel sem, da imamo takšno število igralcev, to je vsekakor odlična novica za dolgo in naporno sezono," je še pristavil Kidd. Njegovo moštvo je ujelo ritem.

Portland Trail Blazers vs Dallas Mavericks FOTO: Sofascore.com icon-expand

Tudi brez Dončića je nanizalo nekaj zaporednih zmag in z vrnitvijo Ljubljančana ohranilo pozitiven niz. "Vedeti morate, da smo prišli do lepe gostujoče zmage proti ekipi, ki je izjemno domačinska in tako posebej nevarna na svojem parketu, kar potrjuje tudi njihova serija zmag."

Luka Dončić je bil v Portlandu več kot očitno željan igre in dokazovanja. FOTO: AP icon-expand

Dončić je dosegel 36 točk, iz igre je zadel 15 od 24 metov, od tega štiri od desetih za tri točke. Ob tem je soigralcem podelil še 13 asistenc, pobral sedem skokov ter trikrat ukradel žogo. Tri je tudi izgubil. "Delovalo je, kot da sploh ni bil odsoten deset dni. Njegov košarkarski intelekt se je spet pokazal v svoji razkošnosti. Veseli smo, da ga imamo, kaj naj drugega rečem," je še poudaril Kidd in podčrtal, kako se Dončić odlično razume s soigralci, kar je vidno na parketu.

Ob njem se je posebej izkazal tudi Dončićev novi soigralec to sezono Quentin Grimes. Dvoboj je končal z 28 točkami in petimi ukradenimi žogami. Dvajset točk je s klopi dodal še Spencer Dinwiddie, celotna prva peterka pa je zabeležila vsaj 13 točk. Pri domačih je 27 točk dosegel Anfernee Simons.

Luka Dončić in Jason Kidd FOTO: AP icon-expand

"Imamo skupino možakarjev, ki verjamejo v ta projekt. Tudi novinci so se hitro vklopili v ekipo in krasi nas dobra kemija. Luka je prepoznal, da so novinci lahko koristni in jih pridno hrani z žogami," je bil za konec slikovit Jason Kidd in pogledal naprej proti zahtevnemu urniku. Dallas naslednji dvoboj čaka v noči s torka na sredo, ko bo gostil Memphis. "Radi se vračamo domov. Imeli smo nekaj zahtevnih gostovanj, sedaj pa bomo decembra prvič igrali doma. Memphis je visoko na lestvici, za njim pa je lepa zmaga proti Indiani. Ne bo lahko," gleda naprej Kidd. Izid, liga NBA, redni del:

Portland Trail Blazers – Dallas Mavericks 131:137 (29:25, 29:36, 39:39, 34:37)

Luka Dončić 36 (15:23 iz igre, 4:10 za tri, prosti meti 2:4, 13 podaj, 7 skokov, 3 ukradene žoge v 36 minutah).