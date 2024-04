Kidd: Dončić bo okej že za tekmo s Houstonom

Dallas maršira proti neposredni uvrstitvi v končnico lige NBA. Teksašani so tudi brez pomoči (rahlo) poškodovanega Luka Dončića, Ljubljančan toži nad bolečinami v desnem kolenu, (tesno) ugnali ekipo Golden State Warriors (108:106) in se utrdili na mestih, ki vodijo v play-off brez dodatnih kvalifikacijskih tekem. V dresu Dallasa je blestel PJ Washington. Ta je tekmo tudi odločil 4,5 sekunde pred koncem in bil s 32 točkami tudi prvi strelec zmagovalne ekipe. Že v nedeljo zvečer, s prenosom na Kanalu A in VOYO, Dallas ob 21.30 čaka teksaški obračun s Houstonom.

NBA: Dallas Mavericks - Houston Rockets FOTO: VOYO icon-expand

"Skupaj smo sprejeli odločitev, mislim, da je najbolje, da se fanta ne obremenjujem za vsako ceno. Pojavile so se bolečine v desnem kolenu in preventivno smo ga začasno umaknili iz ekipe. Nič hudega ni, ne skrbite," je zbranim novinarjem po tekmi z ekipo Golden State Warriors o (zdravstvenem) stanju prvega zvezdnika ekipe Luka Dončića hitel razlagati strateg Dallasa Jason Kidd in zatrdil, da z 25-letninm Ljubljančanom zares ni nič hudega in da bo (skoraj stoodstotno) v kadru za teksaški obračun s Houstonom.

"A velika vrednost naše ekipe je, da zna odreagirati v svaki situaciji. Ni lahko večer preživeti brez svojega prvega moža in vodje na parketu Dončića, fantje pa so znali prevzeti odgovornosti in za nami je zares lepa tekma s pomembno končno zmago," je videl tekmo z Golden Statom Kidd in na vsa usta hvalil junaka obračuna v v American Airlines Centru.

Paul Jamaine Washington je odigral najboljšo tekmo v dresu Teksašanov, oziroma odkar je pred dvema mesecema prišel v tabor Dallasa. Z 32 točkami je bil najboljši strelec tekme, zadel je pet trojk iz osmih poskusov in tudi ukradel pet žog. Za nameček pa je dosegel tudi zadnji koš na tekmi.

"Vedeli smo, kakšen košarkar prihaja k nam. Naša skavtska služba je opravila odlično delo, saj smo takšnega igralca potrebovali,. Na splošno lahko rečem, da so se novinci odlično vklopili v igro in tudi slačilnico, kar je najpomembneje," je z izbranimi besedami Kidd govoril o Washingtonu in tudi o centru Danielu Gaffordu.

Paul Jamaine Washington je blestel proti Golden Satu. Dosegel je 32 točk in zabil tudi odločilni koš na tekmi. FOTO: AP icon-expand

"Všeč mi je bilo tudi, kako se je ekipa znala prilagoditi dejstvu, da smo bili brez nekaterih pomembnih mož+, a imeli opravo strategijo, da jih nadomestimo. ta ekipa diha kot eden in to se vidi na parketu," je še dejal prvi trener Dallasa. Pole Dončića so v kadru gostiteljev manjkali še Maxi Kleber, Dereck Lively in Josh Green. "Pomembno bi bilo, da se fantje vrnejo pred končnico, oziroma za play-off. Imamo dobre možnosti za to, da se neposredno uvrstimo v končnico, a potrebno bo nanizati še nekaj zmag. Pomemben bo že teksaški derbi s Houstonom," je Kidd že gledal proti nedeljski matineji. Obračun Dallasa in Houstona bomo od 21.30 prenašali na Kanalu A in VOYO. Kot kaže se za nastop Luka Dončića ni bati. Izid, liga NBA, redni del:

Dallas Mavericks - Golden State Warriors 108:106 (31:32, 21:22, 27:22, 29:30)