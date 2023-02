Kidd: Dončić? Poškodba pete, ki ni nedolžna

Navkljub odsotnosti Luka Dončića, ki je na parketu zaradi poškodbe desne pete preživel le 23 minut, a kljub temu dosegel 31 točk, so košarkarji Dallasa le vknjižili novo zmago v ligi NBA. Pomembno v boju za končnico. Strateg Teksašanov Jason Kidd je bolj kot o zmagi po tekmi govoril o (novi) poškodbi svojega prvega zvezdnika. "Tudi če bi bila tekma še bolj napeta in negotova v končnici, ga ne bi vrnili na parket, saj poškodba pete ni nedolžna."

Špekulacije, koliko bo Luka Dončić tokrat odsoten po poškodbi pete, so še brezpredmetne, saj v taboru Dallasa še niso naredili podrobnejšega pregleda, a po prvih ugotovitvah težave niso povsem nedolžne. "Tudi če bi šlo še za bolj pomembno tekmo, kot je bila ta, in tudi če bi bil izid še bolj negotovo v končnici, ga ne bi vrnil na parket. Ne morem reči, kako hudo je, a ni nedolžno, to lahko rečem," je zbrane novinarje po zmagi proti New Orleansu skušal (po)miriti trener Dallasa Jason Kidd, ki je šele po zagotovitvah, da res ni znano, kako hudo je in koliko časa bo Ljubljančan odsoten, smel govoriti tudi o sami tekmi.

Videli bomo, kako se bo Luka počutil jutri. Upam, da ni kaj hujšega. A ne glede na rezultat, se Luka ne bi vrnil na parket. —Jason Kidd o poškodbi Luka Dončića

Dallas je imel po prvem polčasu še vse krepko v svojih rokah, saj je vodil s kar 70:43, nato pa ob velikem povratku New Orleansa v dokaj napeti končnici celo trepetal za zmago. Sploh, ker je že na začetku nadaljevanja zaradi poškodbe pete igrišče zapustil prvi mož Teksašanov Dončić. "Vedno je neprijetno, ko igralec ostane na tleh. Nikoli ne veš, kako hudo je. Sprva nas je spreletel srh, nato je Luka le vstal in se držal za peto. Vedel sem, da ni nedolžno, saj je tudi njegov izraz na obrazu razkrival bolečino," je o poškodbi Dončića še dejal Kidd.

icon-link Luka Dončić vs New Orleans FOTO: Sofascore.com

"Nikakor ne želim špekulirati, za kaj točno gre in še manj želim govoriti in napovedovati, kako dolgo bo odsoten. Kot sem slišal od zdravniške službe, bodo šele podrobnejši pregledi v naslednjih dneh razkrili, kako hudo je. Upajmo na najbolje," se je skušal ozreti na košarkarsko dogajanje Kidd, ki je pohvalil svoje varovance za pravi pristop in igro v prvih 24 minutah, nato pa se je v igro gostiteljev prikradlo veliko nedoslednosti, ki bi lahko bile tudi usodne ...

icon-expand Luka Dončić je tekmo proti pelikanom zaradi poškodbe pete končal v rani fazi tretje četrtine. FOTO: AP

"Trdno smo držali vse konca igre in še posebej rezultata v svojih rokah, nato pa nerazumljivo popustili. Ne bi rad poudarjal, da je takšna nesreča, kot se je zgodila nam ob poškodbi in predčasnem odhodu s parketa našega prvega moža, vselej neprijetna za ekipo, a vem, da takšne stvari pustijo posledice. Fantje so potrebovali nekaj časa, da so se zbrali, medtem pa je New Orleans že dihal za ovratnik," je še opazil Jason Kidd in pozdravil novo zmago v boju za končnico.

"Na koncu dneva je pomemben le rezultat, o igri v drugem polčasu pa se bomo s fanti še pogovorili. Tekme si sledijo, sedaj je pred nami Golden State, ki bo po visokem porazu proti Denverju še kako nabrit. Čaka nas serija zahtevnih gostovanj," gleda v prihodnost Kidd, ki bo očitno taktiko za obračun z aktualnimi prvaki koval brez svojega prvega zvezdnika.

icon-expand Jason Kidd ne verjame, da bo Luka Dončić nastopil na naslednji tekmi, ko se bo Dallas udaril z aktualnimi prvaki lige NBA. FOTO: AP

Teksašani v Kaliforniji začenjajo niz petih gostovanj. Na novembrskem dvoboju obeh ekip so bili boljši košarkarji iz Dallasa. "Ob takšnih poškodbah je težko pričakovati, da se bo igralec vrnil na parket že po dnevu ali dveh. Moramo biti potrpežljivi in upati na dobre novice naše zdravniške službe," je druženje z novinarji po zmagi proti pelikanom zaključil Jason Kidd. Izid:

Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans 111:106 (40:22, 30:21, 25:33, 16:30)

(Luka Dončić: 31 točk, 8 skokov, 4 podaje, 2 ukradeni žogi za Dallas v 23 minutah igre)