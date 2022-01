Kidd Dončića opozoril na Jordanov primer: 'Ko je bil mlad, je Pistonse želel premagati sam. Ni šlo'

"Poglejte si Michaela Jordana. Ko je bil mlad, je skušal Pistonse premagati sam (v sezonah 1987/88, 1988/89 in 1989/90, op. p.). Sam tega ni zmogel. Dobil je pomoč, povezal se je s soigralcem (Scottiejem Pippnom, op. p.). Od takrat je igro naredil bolj enostavno in vse mu je šlo lažje. Ko velikani pridejo do preprostosti, je rezultat več zabave in prijetnejše ozračje tako v napadu kot obrambi. Vidi se, da se podobno dogaja z Luko," je izpostavil Jason Kidd, ki je na trenerskem stolčku nasledil dolgoletnega trenerja Mavsov Ricka Carlisla, s katerim naj Dončić ne bi imel ravno rožnatega odnosa.

Dodal je, da ima Luka precej sposobnosti, ki jih ne želi izkoriščati, saj si želi ostati svež za zaključke tekem. "Lahko bi šel v protinapad eden proti dvema, toda to bi ga preveč izčrpalo. Luka ohranja igro preprosto in zabavno, toda ohranja vse skupaj enostavno, da lahko pritisne na plin v odločilnem delu tekme," je še izpostavil trener Mavsov.

"To, da je imel tri blokade (na tekmi z Oklahomo, op. p.) vam daje vedeti, da verjame, da bi moral biti v najboljši obrambni peterki. Ima to zavedanje, ki ga je imel Magic oz. ki ga ima Giannis Antetokounmpo, ve, da obramba ni njegova najmočnejša plat, toda da vse od sebe v obrambi, saj se zaveda, da bo tako pomagal ekipi do zmage," je Dončića hvalil Kidd. Mavsi so sicer tekmo s Sunsi izgubili, več o tem pa si lahko preberete spodaj.