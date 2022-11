Kidd kljub porazu: Luka se je izkazal v vlogi vodje

"Začeli so zelo hitro, zelo fizično, z veliko energije, mi pa nismo začeli dobro. Moramo bolje začeti tekme," je takoj po tekmi dejal Luka Dončić . Dallas je namreč tekmo izgubil predvsem v prvem delu igre, saj so šli na glavni odmor z 21 točkami zaostanka. Pomagala jim ni niti dobra predstava v drugem delu igre: "Pokazali smo, da se lahko vrnemo, da si lahko zaupamo, da lahko igramo. Boston je izjemna ekipa, imajo veliko orožja, a mislim, da smo v drugi polovici igre pokazali, da se lahko kosamo z njimi," vseeno ostaja pozitiven mladi Slovenec, ki je še dodal: "Moramo držati skupaj in poiskati način iz rezultatskega zaostanka. Iskreno povedano, ponosen sem na fante, v drugi polovici tekme se nam je uspelo vrniti, žal nismo uspeli zmagati, a sem vseeno ponosen in mislim, da je to ključno za tekme v prihodnosti."

Osebni dvoboj med Jaysonom Tatumom in Dončićem je sicer dobil slednji, a se je zvezdnik Celticsov zaradi zmage na koncu slajše smejal. Drug drugemu sta zvezdnika po koncu srečanja namenila nekaj lepih besed. "Vedno je posebno igrati proti njemu, je izjemen igralec, kandidat za naziv MVP, pokazal je, da je obraz Celticsov," so bile besede Dončića, Američan pa je o Slovencu dejal: "Vsi vedo, kako nadarjen in poseben je. Na igrišču lahko počne toliko stvari. Je nekdo, ki ga spoštujem in proti komur rad tekmujem."

Edini soigralec, ki je tokrat lahko pariral Dončiću, je bil Christian Wood , ki je dosegel 26 točk. "Lahko je igrati s Christianom, samo podati mu je treba in vem, da bo storil kakšno dobro potezo. Mislim, da je pokazal, kako pomemben igralec je in da bo v prihodnosti še pomemben člen ekipe," je poletno okrepitev Dallasa pohvalil Dončić.

O Dončiću pa je Wood povedal: "Z Luko se odlično razumeva. Danes nisva mogla veliko igrati 'pick'n'rollov', ker so veliko menjali obrambne položaje in naju dobro pokrivali. Vseeno pa mislim, da že celo sezono dobro sodelujeva, dobro se razumeva, velikokrat se najdeva s podajo in verjamem, da lahko skupaj igrava še bolje."

Kidd je po tekmi pohvalil predvsem Dončića in Wooda: "Imamo veliko dobrih lastnosti, samo spraviti jih moramo skupaj. Kar mi je bilo všeč danes, je to, da se je Luka izkazal v vlogi vodje. Ob vsakem premoru je spodbujal fante, jim dejal, da morajo verjeti drug v drugega in si zaupati. In v drugi polovici tekme se je to poznalo na parketu. Luka nas je obdržal v igri, Wood je prav tako odlično opravil svojo nalogo. Super se razumeta, proti eni najboljših ekip v ligi sta igrala odlično, v tretji in četrti četrtini sta verjetno dala skoraj vse točke."

A kljub temu Kidd Wooda še ne uvršča v začetno peterko, zaradi česar ga že kritizirajo navijači Dallasa. Začetna peterka Mavericksov je namreč vse manj učinkovita. Ob porazu proti Bostonu je četverica, ki je začela ob Dončiću, skupaj prispevala le 31 točk. Kidd je bil zato po tekmi seveda deležen vprašanja o morebitni menjavi začetne peterice: "Ja, o tem smo se že pogovarjali z osebjem. Zaenkrat se še nismo odločili za spremembo, a to ne pomeni, da se ne bomo. Še enkrat se bomo o tem pogovorili v petek in bomo videli, kaj to pomeni za sobotno tekmo. Nič ni zakoličeno. To je ekipni šport, vedno premislimo vse možne kombinacije, upoštevamo formo in se zavedamo, da se včasih spremembe morajo zgoditi. To ni nič osebnega proti igralcem, cilj je zmaga in vsak mora opraviti svoje delo."

Za konec pa je 48-letni nekdanji košarkar še pohvalil Celticse, ki jim zaenkrat kaže odlično, saj so prvi tako na lestvici vzhodne konference kot tudi celotne lige: "To je ekipa, ki je skupaj že kar nekaj časa, dobro se razumejo med sabo, izvrstno mečejo trojke. Tatum igra kot MVP, Brown je tik za njim, Smart je odličen ... So nesebični in takšno ekipo je težko premagati, še posebej v TD Gardnu."