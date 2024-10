Kidd: 'Nadnaravni' Luka ne obstaja, pustite mu tudi kakšen slabši večer

Luka Dončić je kljub slabšemu strelskemu večeru na koncu zbral 15 točk, 9 skokov in 8 podaj, s čimer je za las zgrešil nov trojni dvojček. A zadetih le pet metov od skupno 22 poskusov iz igre dovolj zgovorno pričajo o nerazpoloženosti za igro prvega zvezdnika Dallasa na dvoboju z Utah Jazz (110:102).

Mavsi so imeli na drugi strani dovolj razpoloženih košarkarjev – v prvi vrsti Kyrieja Irvinga, Klaya Thompsona, Spencerja Dinwiddieja in obetavnega centra Derecka Livelyja –, da so obračun v American Airlines Centru brez večjih pretresov pripeljali do srečnega konca. "Vedno, ko ima Luka malce slabši večer, me sprašujete o tem, kaj se dogaja. Popolnoma nič se ne dogaja, Luka ni robot, tudi on je samo živo bitje iz krvi in mesa ter ima vso pravico do slabšega večera. Pustite ga, da ima tudi on slab dan," je predstavnikom sedme sile poslal jasno sporočilo trener lanskega finalista lige NBA Jason Kidd.