Kidd: Luka? On je najboljši košarkar na svetu

Luka Dončić je drugič v karieri dosegel vsaj 50 točk na tekmi košarkarske lige NBA. Na gostovanju v Houstonu jih je nasul točno toliko in prispeval levji delež k zmagi Dallasa s 112:106. Slovenski košarkarski as je navdušil tudi svojega trenerja Jasona Kidda, ki je pred zbranimi novinarji o 23-letnem Ljubljančanu govoril z izbranimi besedi. "Mene pri njem nič več ne preseneča. Ni je stvari, ki je ni sposoben storiti, ko gre za košarkarsko igro," je prepričan strateg Teksašanov.

Luka Dončić je kar 17 točk dosegel v zadnji četrtini, ko je Dallasu uspelo preobrniti zaostanek treh točk.

Strelskemu izkupičku je Ljubljančan dodal še deset podaj in osem skokov. Za zmago Dallasa je bil ključen niz v prvih 6:30 minute zadnje četrtine. Dončić je v tem času dosegel kar 14 od 24 točk svojega moštva, ki je po zaostanku s 81:84 ob koncu tretje četrtine povedlo s 105:97. Trener Dallasa Jason Kidd je Dončićev izjemni strelski večer opisal kot zgodnje božično darilo za moštvo. "Luka je Luka. Je najboljši igralec na svetu. Proti Houstonu je to znova dokazal, ko je v napadu nosil ekipo," je dejal za ESPN in poudaril, da ga pri njem nič več ne more presenetiti. "Gledam ga vsak dan in vsakič znova navdušuje s svojim košarkarskim znanjem. pravzaprav je ni stvari, ki je ne bi znal storiti. košarko preprosto nosi v sebi," je zvedave ameriške novinarje z zanimivimi podatki hranil Kidd, ki je prepričan, da bo zlati slovenski košarkarski deček še zelo napredoval v karieri.

"Najhuje, oziroma da se popravim najbolj pri vsem tem je, da ima še veliko rezerv. ne bi podrobno o tem, a ima še veliko stvari, ki jih lahko popravi. Ko govorim o tem, me hkrati prevevajo čudni občutki, saj se zavedam, da fant sploh nima meja," je z izbranimi besedami o Slovencu govoril navdušeni Jason Kidd.

Dončićev najboljši strelski izkupiček ostaja 51 točk, ki ga je dosegel 10. februarja letos proti Los Angeles Clippers. "Mislim, da bo v kratkem zrušil tudi ta rekord. A kot ga poznam, mu za osebne statistike in rekorde ni kaj prida mar. Tokrat je ob odsotnosti številnih košarkarjev prevzel popolno odgovornost in ekipo pripeljal k zmagi. Če bi bila drugačna tekma, bi se podredil kolektivu in tudi z manjšim strelskim učinkom bi naredil vse za zmago ekipe. Takšen je," je za ESPN še dejal strateg Teksašanov, ki je Dončića hvalil tudi za predstavo v obrambi.

"Bila so obdobja na tekmi, ko mu v napadu ni šlo in je izbiral prve odločitve ter hranil soigralce z asistencami. Ob tem ni pozabil na igro v obrambi. Imel je nekaj odličnih obrambnih akcij in tudi blokad tekmecem. Olajšal nam je pot do zmage in to ne samo z izjemnim strelskim večerom. Mislim, da je odigral skorajda popolno tekmo," je zaključil Jason Kidd.

Dallas je z izkupičkom 17-16 v tej sezoni na osmem mestu zahodne konference. Naslednjič bo igral v nedeljo, ko se bo doma pomeril z Los Angeles Lakers. Izid:

Houston Rockets - Dallas Mavericks 106:112 (24:30, 26:31, 34:20, 22:31)

Luka Dončić 50 (17:31 iz igre, 6:12 za tri, prosti meti 10:12), deset podaj, osem skokov, sedem izgubljenih, tri ukradene žoge v 42 minutah)