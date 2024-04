Kidd: Luka? On je Picasso. Dajte mu čopič in naredil bo nekaj posebnega

OGLAS

Luku Dončiću je na teksaškem dvoboju v Houstonu povrhu, ko že mnogokrat, uspela "čarobna" akcija iz nemogočega položaja, ko je žogo z desnico v loku vrgel skoraj s črte za tri točke ob izteku napada v tretji četrtini.

"On je Pablo Picasso. Dajte mu čopič in naredil bo nekaj posebnega. Ta met je bil res poseben," je akcijo tekme pospremil trener Dallasa Jason Kidd in pozdravil ekipo za predstave v zadnjem mesecu dni. Dallas je nanizal sedem zaporednih zmag v nizu, na zadnjih dvanajstih pa je slavil kar enajstkrat. "Odlična informacija, saj smo v ključnem delu sezone. Še manj kot dva tedna in konec bo rednega dela, zato prav vsaka tekma šteje dvojno. Smo v odličnem stanju, a to še ni nobena garancija," je bil za ESPN "trezen" Kidd, ki se zaveda, da ima ekipa na jedilniku zares zahteven program.

"Biti skoraj dva tedna na poti in ves čas igrati na zahtevnem parketu proti zares kakovostnim tekmecem ni mala stvari. Naši fantje pa razumejo, da je sedaj to glavno obdobje sezone, ko se odloča o marsičem," je še dejal strateg Dallasa, ki se zaveda, da bi bilo lepo proti neposredno v končnico.

Luka Dončić in Jason Kidd

"Smo v dobrem stanju in tudi dobri poziciji na lestvici. Bo pa potrebno še kar nekaj zmag. Vsaka naslednja tekma je kvalifikacijska v boju za play off kamor želimo neposredno," je bil brez dlake na jeziku Kidd, ki se zaveda, s kakšnima igralcema "razpolaga". Ko gre za Kyrieja Irvinga in Luko Dončića. "Izjemna sta. Potrebovala sta nekaj časa, da se spoznata na parketu in izven njega, saj pa delujeta harmonično," je bil slikovit Kidd in vnovič pohvalil 25-letnega Ljubljančana.

Luka Dončić vs Houston

Dončića spet povezujejo z najboljšimi košarkarji na svetu in ga dajejo med tiste, ki bi lahko nekoč postali najboljši vseh časov. Z malce nujnega in pristranskega pretiravanja ... "Ko že govorimo, kdo je najboljši igralec na svetu, moramo vedeti za čas tekme, v katerem delu prvenstva smo, ter da je šlo za gostovanje. A se je izpostavil, dajal ton igri v napadu, bral igro tekmecev in uspešno igral tudi v obrambi ter dokazal, zakaj je eden najboljših na planetu."

Dallas se je v boju za končnico s 45 zmagami in 29 porazi z New Orleansom izenačil na petem mestu zahodnega dela lige, ekipi pa imata do konca rednega dela še po osem tekem. Mavericks bodo naslednji dvoboj igrali že naslednji večer, v noči na torek po slovenskem času proti ekipi Golden State Warriors. Izid, liga NBA, redni del:

Houston Rockets - Dallas Mavericks 107:125 (24:36, 21:30, 28:25, 34:34)

Luka Dončić 47 (18:30 iz igre, 9:15 za tri, prosti meti 2:5), dvanajst skokov, sedem podaj, dve ukradeni in štiri izgubljene žoge v 35 minutah).