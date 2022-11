Kidd: Dončić? Že piše na novo knjigo rekordov

"Kar 'cool' je biti drugi najhitrejši, ki je dosegel 50 trojnih dvojčkov. Oscar je bil prav poseben. To, da si tam takoj za Oscarjem, zgolj dokazuje, kako dober je," je za ESPN še povedal Kidd, ki je vesel, da so pred dnevi sprejeli odločitev in Dončića posadili na tribuno pred tekmo s Houstonom, ki so jo mimogrede Teksašani izgubili, in mu s tem namenili prepotrebni počitek. "Sprejeli smo pravo odločitev. Luka je med bolj obremenjenimi posamezniki v naši ekipi, kot tudi v celotni ligi. Je še mlad fant in se še razvija. Ne smemo ga preveč obremeniti. Še bodo tekme, na katerih mu bomo ponudili počitek. Glavni del sezone šele prihaja in želimo, da bo tudi takrat svež," je še dejal strateg Dallasa, ki je opazil, da je na tribunah 23-letnega slovenskega čudežnega dečka spremljal tudi oče Saša, ki je bil v družbi predsednika KZS Mateja Erjavca.