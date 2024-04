Kidd: Luksuz je, da smo lahko spočili Luka in Kyrieja

Košarkarji Dallasa so v zaključku lige NBA svoje cilje izpolnili. Uvrstili so se v končnico, zadnji tekmi pa so odigrali brez svojih najboljših igralcev. V zadnjem krogu rednega dela so gostovali v Oklahoma Cityju in izgubili z visoko razliko. Domači so bili boljši z izidom 135:86, pri Dallasu sta manjkala oba zvezdnika, Luka Dončić in Kyrie Irving. "Končali smo eno sezono, sedaj pa se začenja druga. Eno je redni del, povsem drugo pa play-off," je po visokem porazu v Oklahomi dejal strateg Dallasa Jason Kidd. Dallas je v rednem delu zasedel peto mesto, njihovi tekmeci v prvem krogu končnice bodo četrtouvrščeni Los Angeles Clippers. Prva tekma bo v nedeljo, 21. aprila. Prenos bo na Kanalu A in VOYO.