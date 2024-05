Kidd: Minnesota je izjemna ekipa, čaka nas vražje zahtevna serija

Luka Dončić , Kyrie Irving in druščina so navdušili s pristopom na večini dozdajšnjih preizkušenj v končnici. V primerjavi z začetkom in sredino sezone so varovanci trenerja Jasona Kidda močno dvignili raven igre v obrambi, medtem ko napad nikoli ni bil težava.

Drugo tekmo finalne serije na zahodu med Minnesoto Timberwolves in Dallas Mavericks si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO v noči na soboto od 2.30 naprej!

Tudi načeto koleno slovenskega zvezdnika ni ovira v prispevanju levjega deleža k uspehom Mavsov, ki so tako po letu 2021 znova v finalu zahodne konference. Nekdanji odlični organizator igre, ki je pred dnevi podaljšal pogodbo z Dallasom in ki zdaj vse bolj uspešno poveljuje moštvu iz Teksasa s trenerske klopi, se zaveda, da ga z njegovimi najožjimi sodelavci čaka zelo zahtevna priprava na tekmeca iz Minnesote.

"Nisem presenečen nad tem, da so Timberwolves izločili branilce naslova iz Denverja. Gre za odlično ekipo, ki je vrhunsko vodena od mojega kolega Chrisa Fincha. Chris je eden od najboljših trenerjev v ligi NBA, že v Abu Dabiju smo se lahko prepričali, za kako kakovostno moštvo gre. V tem trenutku premorejo vse, kar potrebuje eno moštvo, da se bori za naslov prvaka lige NBA," je naslednjemu tekmecu v končnici na dušo popihal strateg Dallasa, ki je v nadaljevanju podrobneje analiziral moštvo Minnesote.

"Pred nami je zelo zahtevna naloga. Pregledali smo prve video zapise njihove serije proti Denverju. Obrambno gledano so morda v tem trenutku najboljša ekipa v ligi, medtem ko so izjemno nevarni, tako v protinapadih kot v napadu, na postavljeno tekmečevo obrambo. Imajo zelo raznovrstne in nadarjene košarkarje, ki lahko premagajo vsakogar. Serija se začenja v Minneapolisu, kjer bomo skušali priti vsaj do ene zmage," se nadaljevanja preizkušenega recepta iz predhodnih dveh obračunov z LA Clippersi in Oklahomo, ko so Mavericksi v obeh primerih dobili eno od uvodnih dveh gostujočih tekem, nadeja Jason Kidd.