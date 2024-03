Kidd: Neverjetno je, kaj Luka počne pri tako mladih letih

OGLAS

"Neverjetno je, kaj Luka počne pri tako mladih letih. Pri štiriindvajsetih je bil eden najboljših igralcev na svetu in je že razumel igro. Ne boji se trenutka in pri svojih 25 letih je samo še boljši. Komaj čakam, da bo star 26," je o Dallasovi številki 77 povedal Jason Kidd in dodal: "Luka uživa v igri, rad igra, je čustven in ognjevit. Verjame, da se lahko spopade s svetom in da lahko premaga kogar koli. In to je tisto, kar si želite za svojega najboljšega igralca. Pri 25 letih je neverjeten."

Luka Dončić je v sredo dopolnil 25 let in to posebno priložnost takoj proslavil s 30 točkami, 11 skoki in 16 podajami pri zmagi nad Torontom s 136:125. Pri porazu proti Bostonu s 138:110 pa je slovenski zvezdnik s 37 točkami, 11 podajami in 12 skoki dosegel svoj 12. trojni dvojček v sezoni.

Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

"Mislim, da dela na majhnih stvareh, za katere sem opazil, da so težke, vendar nihče zunaj trening centra tega ne bo vedel. Res je super videti nekoga, ki je tako dober kot on, da še naprej pili svoje veščine. Stvari, na katerih dela zdaj, mu bodo samo olajšale igro," je o Dončiću še povedal Kidd, ki je kljub visokemu porazu proti Bostonu ohranil pozitivno naravnanost.

"Celticsi so najboljša ekipa v ligi in verjetno jedro njihovega moštva najdlje časa igra skupaj. Razumejo vsak obrambni sistem in ne paničarijo," je vodilno moštvo lige NBA pohvalil Kidd. Maverickse po štirih zaporednih gostovanjih, na katerih so ob treh porazih dosegli eno zmago, čaka pot v domači Dallas, kjer bodo odigrali naslednje tri tekme. Teksašani bodo serijo tekem nadaljevali že jutri zvečer, ko bodo doma gostili Philadelphio 76ers, tekmo pa si boste lahko ob 19.00 v živo ogledali na VOYO. "Ob koncu tedna, v katerem smo bili ves čas na poti, razmišljaš o tem, kako se vrniti domov. To je bila nova preizkušnja za nas, tako v napadu kot v obrambi. Danes smo igrali proti najboljši ekipi v ligi, zato si nimamo česa očitati," je pred potjo v Dallas še povedal Kidd.