Kidd o Dončiću: On pride med prvimi na trening in med zadnjimi odide

Nov trojni dvojček Dončića in nova zmaga Dallasa

"Mislim, da se vedno boljše počutimo drug z drugim. Ujeli smo defenzivni in ofenzivni ritem," je dejal trener Jason Kidd . Pri Dallasu so sicer imeli nekaj poškodb in bolezni, toda tisti, ki so bili na voljo trenerju, so dali vse od sebe.

"Odlična obramba, odličen tempo, kemija je na vrhuncu," je dejal Dončić in pojasnil recept za zmago. "Mi samo uživamo v igri, in to je tisto, česar se moramo držati."

Dončić je v kanadski dvorani požel bučen aplavz domačih navijačev. "To je seveda velika stvar," je dejal Dončić. "Ko sem izvedel, da sem v začetni postavi, je bilo precej glasno. To je nekaj posebnega, doživeti kaj takšnega v gostujoči dvorani. Vedno je blagoslov doživeti to," dodaja Slovenec v vrstah Dallasa.

"Ko imaš Luko, ne glede na to, ali gre za domačo tekmo ali ne, on je vselej deležen visoke podpore. On je eden izmed najboljših igralcev na svetu, če ne celo najboljši," je dejal Kidd.

In dodal: "On pride med prvimi na trening in med zadnjimi odide. Je izjemen primer ostalim, ne le mladim igralcem, kaj pomeni biti profesionalec."