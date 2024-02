Kidd o Dončiću: Večkrat bi moral biti omenjen v pogovoru za MVP-ja

24-letni Ljubljančan je pred vikendom All Star sicer prvi strelec lige NBA s povprečjem 34,2 točke na tekmo. Sledita mu Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) z 31,1 točke na tekmo in Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) s 30,7 točkami na tekmo. Trenutno vodilni košarkar za naziv najkoristnejšega igralca lige NBA po raziskavi medijske hiše ESPN Nikola Jokić (Denver Nuggets), je v tem statističnem pogledu šele na 13. mestu s 26,1 točkami na tekmo.

"V Indiani bo kot eden najboljših košarkarjev na svetu in mu na tekmi želimo veliko sreče. Vendar se mora tudi spočiti in pripraviti na nadaljevanje sezone. V zahodni konferenci smo vsi na kupu. Od prvega do četrtega mesta je zelo tesno in tudi od petega do devetega mesta je še vse odprto, zato bo vsaka tekma nekaj pomenila in bo še zelo zabavno," je pred kratkim premorom zaradi vikenda vseh zvezd lige NBA še prepričan Kidd.