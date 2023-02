Kidd: Odigrali smo ekipno tekmo

Dallas (31-26) je zabeležil tretjo zaporedno zmago ter peto na zadnjih šestih tekmah in se še nekoliko približal tretjeuvrščeni ekipi Sacramenta (31-24). Pred obema so na zahodu še Denver Nuggets (38-18) in Memphis Grizzlies (34-21). " Seveda nikoli ni lahko, ko ne moreš računati na svojega prvega moža. Sploh, ker gre v našem primeru za takšnega košarkarja, kot je Luka Dončić . A mislim, da smo na pravi način odgovorili na zadnjih treh tekmah in dokazali, da smo prava ekipa, " je za ESPN po lepi gostujoči zmagi v Sacramentu dejal strateg Teksašanov Jason Kidd , ki se zaveda, da je njegovo moštvo pot do lepe zmage trasirali že v prvi četrtini, ko so gostje povedli s kar 45:25.

" Vedno je lažje, če ekipa dobro starta tekmo. Mi smo začeli obračun s pravim, pristopom in bili nato nagrajeni tudi z rezultatom. na roko nam je šel dober začetek. V nadaljevanju je bilo precej lažje, četudi so domači naredili vse, da se vrnejo v tekmo. Za nami je dobro opravljen posel, a že jutri nas čaka podoben izziv ," sporoča Kidd, ki ni želel preveč špekulirati, če bo Luka Dončić nastopil v noči na nedeljo po našem času.

Zaveda se pa, da je Dallas pred prihodom Irvinga ob odsotnosti Dončića imel sedem zaporednih porazov, sedaj pa ima za sabo tri zmage, pa četudi ni Dončića. A tu je Irving ... " On govori na parketu. Redki košarkarji so, ki se lahko tako hitro prilagodijo na značilnosti ekipe, ki je sploh ne pozna. A on ima košarko v malem prstu, zato je vse skupaj precej lažje. Veseli smo, da je z nami in tudi zadovoljni, da se je hitro ujel s fanti. Mislim, da bomo v prihodnje še uspešnejši ."

In kaj strateg Teksašanov pričakuje od "mega tandema" Dončić - Irving? "Dobro sodelovanje in veliko dobrih odločitev. Fanta sta si podobna v razmišljanju. Sem mnenja, da odlični igralci vedno lahko igrajo istočasno na parketu, četudi so vlogo v ekipi podobne. Luka in Kyrie sta vrhunska košarkarja in vesta, kaj je potrebno storiti za zmago ekipe. To je največ, kar lahko pričakujem od njiju," je bil "taktičen" v odgovoru prvi trener Dallasa.

Igramo hitro košarko ...

V vrstah Dallasa ob prepričljivi zmagi v Sacramentu nihče ni posebej izstopal, je pa vnovič prvi strelec postal Kyrie Irving. Ta je 25 točkam dodal še deset asistenc. Josh Green je dodal 17 točk, 15 pa Tim Hardaway ml. Sedem igralcev Mavericks je sicer preseglo mejo desetih točk. "Igramo hitro in krožimo z žogo. Resnično gre za nesebično košarko in to mi predstavlja veliko veselje," je po tekmi dejal Josh Green, ki je soigralcem podelil še sedem asistenc. Kidd je bil ob koncu druženja s sedmo silo še bolj jedrnat: "Zasluge gredo predvsem povezanosti in razumevanju vlog v ekipi."

Izid, liga NBA, redni del:

Sacramento Kings - Dallas Mavericks 114:122 (25:45, 31:29, 31:27, 27:21)