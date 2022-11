Kidd po novem Dončićevem mejniku: Vedno se vrne še boljši

Trener Mavsov Jason Kidd po koncu obračuna v American Airlines Centru ni skrival zadovoljstva nad pravim odzivom svojih varovancev po dveh zaporednih porazih v gosteh proti Orlandu in Washingtonu. Še posebej pa je – jasno – izpostavil novi neverjetni učinek slovenskega superzvezdnika, ki je s povprečjem dobrih 34 točk na tekmo trenutno vodilni strelec lige NBA. "Vselej, ko odigra malce pod svojo ravnjo, se vrne še močnejši oziroma boljši. Ni mu bilo treba stopiti na parket, lahko bi si privoščil prost večer, a je sam želel pomagati moštvu do zmage. Kaj naj še rečem o Lukovi igri, ko pa je bilo že vse rečeno in veliko podobnega že videno. Ko misliš, da se bo zapletel ali izgubil žogo, jo na perfekten način reši in ob tem čudežno zaposli soigralce, ki običajno njegova darila (beri: podaje, ki imajo oči, op. p.) spreminjajo v koše. Nocoj sta to odlično izkoristila Dinwiddie in Wood, naslednjič pa bo nekdo drug stopil v ospredje. To je največja moč tega moštva," je za uradno klubsko spletno stran po sedmi zmagi v sezoni povedal nekdanji odlični organizator igre.

Tudi Dinwiddie se zaveda, da je njegov učinek metov izza črte 6,75 metra močno odvisen od Lukove igre. "Dončić opravlja neverjetno delo. Tekmecu se je praktično nemogoče pripraviti na njegove poteze, saj so zelo nepredvidljive in hipne. Mi mu moramo zgolj slediti in biti v pravem trenutku na pravem mestu. Preprosto izjemen je," ni skoparil s pohvalami na račun Slovenca. "Soigralcem vedno govorim, naj mečejo, ko so povsem sami. Imam popolno zaupanje v njih oziroma njihov met, da bodo večino poskusov z razdalje spremenili v pomembne točke za moštvo," pa je po tekmi dejal razpoloženi Dončić.