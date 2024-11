Kidd po porazu razočaran z učinkom igralcev s klopi

Dallas je pred tekmo s Sunsi, kar se tiče točk igralcev s klopi, zasedal 26. mesto. Rezervisti Mavericksov so doslej na tekmo dosegali 27,1 točke, a to povprečje je po predstavi s Phoenixom še dodatno upadlo. Rezervna klop kozličkov je namreč tokrat dosegla zgolj devet točk.

"Prepočasi začenjamo tekme, to je treba izboljšati," je dejal Kidd. "Nekdo mora dodati nekaj energije. Naša klop je trenutno katastrofalna ... Ne glede na to, v kakšnem položaju smo, potrebujemo nekoga, ki bo s klopi potegnil voz."

Kidd je nato še naprej govoril o tem, kako mora nekdo priskočiti na pomoč Luki Dončiću in Kyrieju Irvingu, a tega na tekmi s Phoenixom ni uspelo nikomur. Irving in Dončić počneta skoraj vse v napadu, skupaj sta zbrala 59 točk, nihče pa ni vskočil in pomagal prevzeti breme z ramen zvezdniškega dvojca.

"To je ekipa, ne gre le za Luko, Kyrieja in Klaya," je povedal Kidd. "Drugi morajo sodelovati in to se trenutno ne dogaja. Tokrat smo igrali s celotno (prekleto) ekipo in nismo mogli najti nikogar razpoloženega."