Kidd po zmagi nad Lakersi: Fantje so odlično izvršili načrt

Trener moštva Dallas Mavericks Jason Kidd ima prvič v letu 2025 razlog za veselje. Njegovi varovanci so namreč premagali Los Angeles Lakerse in prekinili najdaljši niz porazov v sezoni. Od 29. decembra pa do tekme proti 18-kratnim NBA prvakom se jih je nabralo kar pet.

OGLAS

"Fantje so odlično izvršili načrt, dobro so metali, zadevali trojke, zato se mi zdi, da je bil napad res zelo zelo dober. Toda obramba je bila še boljša, saj smo jih lahko omejili in jim omogočili le težke mete. To ni lahko storiti, sploh proti ekipi, kot so Lakersi," je po tekmi varovance hvalil Jason Kidd, ki ni mogel računati na poškodovana prva zvezdnika Luko Dončića in Kyrieja Irvinga, prav tako pa tudi ne na Danteja Exuma in Daniela Gafforda.

So pa zato imeli priložnost zablesteti preostali košarkarji Dallasa, izmed katerih se je tokrat najbolje znašel rezervist Quentin Grimes, ki je s klopi dosegel 23 točk in devet skokov, zadel pa je tudi kar tretjino (šest od osemnajstih) Dallasovih trojk.

Statistika tekme Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Ni skrivnost, da se zelo zanašamo nanj. Mora biti potrpežljiv in razumeti nov sistem, saj vemo, kako sposoben je. Zna dobro metati, voditi žogo, vrača se v obrambo in pomaga pri odbitih žogah. Všeč mi je bila njegova predstava. Je odličen soigralec in vsak trener si želi imeti takšnega igralca v ekipi," je 24-letnika pohvalil Kidd.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Luka bo nekaj časa odsoten, Kyrie bo nekaj časa odsoten, zato je cilj, da se kot ekipa obdržimo pri vrhu zahodne konference. Ker sta dva superzvezdnika odsotna, mi to vsekakor daje več priložnosti in zato sem lahko bolj agresiven pri metu ter pri ustvarjanju igre. Več priložnosti bo za vse in moramo jih izkoristiti," je po tekmi priznal najboljši posameznik Grimes.

Quentin Grimes FOTO: AP icon-expand

A Grimes ni edini, ki se je izkazal ob odsotnosti prvih imen ekipe. Vlogo vodje je tako na parketu kot izven njega prevzel P.J. Washington, ki je po tekmi povedal: "Seveda ni dober občutek, ko izgubiš pet tekem zaporedoma, zato je ta zmaga še toliko boljša. Na njej moramo graditi. Igrali smo skupaj, dobro premikali žogo in ustvarjali mete drug za drugega. Naš napad je bil tekoč, zato je bilo tudi v obrambi veliko lažje."

P.J. Washington in LeBron James FOTO: AP icon-expand

"Dajte tej skupini fantov nekaj časa. To je praktično nova skupina zaradi velikega števila poškodb. Učimo se drug drugega in od njih zahtevamo, da spremenijo svojo vlogo na parketu, a fantje so pozitivno naravnani in energija je odlična. Vsakič, ko stopimo na parket, verjamemo, da lahko zmagamo, a hkrati se zavedamo, da vseh tekem ne bomo dobili, a se lahko iz porazov tudi kaj naučimo. Sezona je še dolga, zato P.J.-ju pripisujem veliko zaslug za odločen glas v garderobi, ki trenutno drži fante skupaj," je po še kako pomembni zmagi še dodal Kidd, ki se bo moral še vsaj do konca januarja znajti brez poškodovanega slovenskega reprezentanta Dončića.