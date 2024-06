Kidd: Pred mano je največji izziv v življenju

Jason Kidd, rojen zmagovalec

Bill Russell (Boston Celtics), Tom Heinsohn (Boston Celtics), KC Jones (Boston Celtics), Pat Riley (Los Angeles Lakers) in Billy Cunningham (Philadelphia 76ers). Peterica, ki je v zgodovini elitne ameriške košarkarske lige uspela osvojiti šampionski prstan z isto ekipo v igralski in trenerski vlogi. Ko je Dallas nazadnje postal prvak, se je Jason Kidd zgodovinskega uspeha veselil kot igralec, zdaj pa je na dobri poti, da mu to uspe še na položaju trenerja. "Dvakrat v zadnjih treh sezonah smo nastopili v finalu zahodne konference. Nekateri menijo, da je to dobro, drugi pa to označujejo kot polom. Ampak v življenju je tako, da vseh ne moreš osrečiti. Če sem kaj, sem človek, ki zna zmagovati," je pred prvo tekmo finala proti ekipi Boston Celtics, ki si jo boste lahko ogledali v noči iz četrtka na petek ob 2.30 na Kanalu A in VOYO , dejal Kidd.

Leta 2011 je Kidd v finalu ob izdatni pomoči Dirka Nowitzkega nadigral LeBrona Jamesa in njegov Miami Heat ter v zmagah slavil s 4:2. "Zmagujem že od osnovne šole. Razne zlate medalje, prstan v ligi NBA kot igralec in kot pomočnik trenerja. Zdaj je pred mano največji izziv, zmagati kot glavni trener ekipe. Nihče nas ni uvrščal med favorite, ampak te mladeniče sem uspel pripeljati do finala. Pot je bila zelo zabavna in je vsekakor vrhunec moje kariere. Samo hvaležen sem lahko, da sem v tem položaju," je dodal 51-letni Američan.