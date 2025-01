Kidd: Sodniki svojega dela niso opravili, bili smo močno oškodovani

Kadrovsko močno podhranjeni košarkarji ekipe Dallas Mavericks, na gostovanju v New Orleansu so igrali brez Luka Dončića, Kyrieja Irvinga in tudi Derecka Livelyja, so v ligi NBA izgubili tretjič zapored. V tesni in napeti končnici obračuna v dvorani Smoothie King Center so potegnili ta kratko in poglobili rezultatsko krizo. So pa bili, kot kaže, Teksašani, grobo oškodovani v končnici tekme. Ob novem porazu je bil s 27 točkami, zanj rekord kariere, in 12 skoki najboljši Daniel Gafford, Jaden Hardy je dodal 21 točk, Spencer Dinwiddie 20, PJ Washington pa je 14 točkam dodal 14 skokov.

Jason Kidd je na druženju s sedmo silo po izgubljeni tekmi v New Orleansu kot glavni razlog za (nov) poraz navedel slabše odigrano končnico, ko njegovi košarkarji v napetem zaključku niso našli najboljših rešitev, kasneje pa se je zaustavil tudi pri sporni sodniški določitvi, ki je še kako krojila poslednje sekunde tekme v dvorani Smoothie King Center.

New Orleans Pelicans vs Dallas Mavericks

"Sodniki so spregledali, da blokada na Spencerju Dinwiddieju ni bila regularna. Sodniki so tu, da to vidijo. Videli smo vsi, toda tisti, ki bi to morali prvi – niso," je bil slikovit v pogovoru za ESPN strateg Teksašanov Jason Kidd.

"Sodniki so sprejeli napačno odločitev in mi smo to plačali s porazom," je še dejal Kidd in razložil, zakaj ni zahteval trenerskega izziva ... "Ukradli smo žogo, vedeli smo, da nimamo več minute odmora. Mislim, da smo odlično odigrali v obrambi, prišli do žoge, Spencer je imel dober met, za katerega smo prepričani, da bi moral veljati, saj blokada ni bila v skladu s pravili. Na žalost trije sodniki tega niso videli, zato ni bila dosojena," je zaprl poglavje v New Orleansu Kidd in pohvalil ekipo za pristop in tudi igro.

Jason Kidd

"Ni lahko, ko iz večera v večer igramo in se trudimo v močno okrnjeni igralski zasedbi. Fantje dajejo vse od sebe, toda včasih pač to ni dovolj za zmago," je še dejal 51-letni trener, ki upa, da bo končnica za Dallas precej bolj prijazna, kar se zdravstvenega kartončka ekipe tiče ... "Verjeli in upali bomo, ta bo res tako. Do takrat pa bomo skušali omiliti škodo, saj se približuje ključni del sezone."

V izjemno napetem zaključku so gostje vendarle bili na dobri poti, da bi dosegli zmagoviti koš, vendar so prav vsi sodniki spregledali, da blokada Traya Murphyja ob poskusu Spencerja Dinwiddieja ni bila regularna. "Ne sprašujte me o nečem, glede česar že poznate odgovor. Rad imam to ligo, rad imam tudi može, ki tekmovanje vodijo, toda to je bila zares groba napaka. In ceno slednje smo plačali mi," je dejal akter v zadnjem napadu na tekmi Dinwiddie.

In kaj se je sploh zgodilo? Ključni trenutek se je zgodil, ko je košarkar gostov PJ Washington ukradel žogo blizu sredine igrišča, medtem ko je Dallas zaostajal za točko. Do konca je bilo še dobrih sedem sekund. Žoga je prišla do Najija Marshalla, ki je našel samega Dinwiddieja. Prodrl je proti košu in jo položil, vendar je Tray Murphy njegov met tri sekunde pred koncem blokiral. Kot kaže, pa ne na dovoljen način, kar je več kot očitno. Predvsem po ogledanem posnetku ...