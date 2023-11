Kidd: Tudi ko nimata svojega večera, Luka in Kyrie odigrata ključni vlogi

Tudi tokrat je bil slovenski košarkarski as Luka Dončić ob sicer slabšem metu iz igre (8/19) in metu izza črte 6,75 metra (1/9) najučinkovitejši posameznik svojega moštva s 23 točkami, 12 skoki in devetimi podajami. Predvsem v drugem polčasu je v navezi s Kyriejem Irvingom razigraval ostale soigralce, ki so jima odlično sledili z učinkovito igro v napadu, kar je po tekmi izpostavil tudi trener Mavsov Jason Kidd. "V prvem polčasu smo bili premalo osredotočeni na izvajanje dogovorjenih stvari pred tekmo. Storili smo preveč tako imenovanih neizsiljenih napak, občutno preveč metali z razdalje, čeprav so fantje videli, da tokrat niso pri metu. V nadaljevanju so stvari stekle precej bolje, ko sta Luka in Kyrie začela s svojimi imenitnimi podajami "hraniti" preostanek moštva, ki je na to odgovoril na najboljši možni način," je uvodoma dejal Kidd.

Če smo v minuli vse prej kot uspešni sezoni pogrešali precej več konsistentnosti v igri finalista zahodne konference iz leta 2021, je vsaj na začetku letošnje (sezone) zaznati, da Dallas razpolaga z raznovrstnejšo zasedbo. "S tem smo bolj nevarni v napadu, velik napredek pa je viden v obrambi, kjer smo "šepali" v prejšnjih sezonah," je Kidd pohvalil prizadevnost svojih varovancev v obrambi, ki na začetku letošnje sezone deluje neprimerljivo bolje.