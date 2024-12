Kidd: Vztrajal(i) bom(o), da se Dončić povsem pozdravi

Luka Dončić, ki se je na prejšnji tekmi proti Portlandu po dveh izpuščenih tekmah zaradi poškodbe pete vrnil na parket, je (božični) dvoboj z Minnesoto dobro in živahno začel ter v izenačeni uvodni četrtini zadel tri izmed petih metov za tri točke. Nato pa je ob koncu druge četrtine obstal na parketu in se uzrl proti rezervni klopi. Slab znak. Sploh, ker ni bilo nikogar ob njem in je poškodbo staknil sam ... Jasno je bilo, da gre za novo težavo, ki pa ga tokrat utegne z igrišč oddaljiti za dlje časa. Slovenski as je za Dallas odigral dobrih 16 minut in dosegel 14 točk, preden je moral parket zapustiti zaradi poškodbe leve mečne mišice. Dvorano je zapustil s pomočjo bergel ...

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zasedbi iz Teksasa, ki je pred tem slavila kar 14. na zadnjih 17 tekmah, tako ni uspelo nanizati treh zmag v nizu. Dallas je zdaj pri razmerju zmag in porazov 19-11 in je ostal na četrtem mestu v zahodni konferenci. Tekmec iz Minnesote je na drugi strani prekinil niz treh zaporednih porazov. Timberwolves so dosegli 15. zmago (15-14) in so trenutno deveti na zahodu.

Luka Dončić vs Minnesota FOTO: Sofascore.com icon-expand

Po enem izmed napadov v končnici druge četrtine, ko je bila tekma še povsem rezultatsko odprta, je Luka Dončić odšepal proti slačilnici. 25-letnik iz slovenske prestolnice si je nategnil levo mečno mišico in se do konca ni več vrnil na parket. Dvorano je zapustil s pomočjo bergel ...

"Težko je reči, za kako hudo poškodbo gre. Vem, da gre za mišico leve noge, toda ne želim špekulirati. Upamo na najbolje," je za ESPN po izgubljeni tekmi v Airlanes Centru dejal strateg Teksašanov Kidd, ki pa ni bil najbolj prepričljiv z optimistično napovedjo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Že večkrat smo dokazali, da lahko igramo, tekmujemo in tudi zmagujemo ob odsotnosti nekaterih naših ključnih mož. Da, tudi brez Luka Dončića so fantje znali odgovoriti na pravi način in tudi brez njegove pomoči odigrali nekaj vrhunskih tekem in beležili tudi lepe zmage," upa na podobne razplete 51-letni strateg lanskih finalistov lige NBA, ki na vprašanje novinarja ESPN-ja, če ga morda skrbi dejstvo, da je imel Slovenec v tekoči sezoni že "težave s številnimi deli telesa", ne mori in tudi en skrbi ...

Jason Kidd in Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

"Vsekakor ni prijetno za fanta, da je toliko poškodovan in posledično odsoten. Vemo, kakšen fant je Luka in kako rad ima ta šport ter seveda želi biti ves čas na parketu. Nikoli se ni pritoževal zaradi poškodb in bolečin, toda potrebno je vedeti, da je nujno vsako težavo zaceliti in pozdraviti do konca, da se ne ponovi. Vztrajali bomo, da se pozdravi do konca," je še sporočil Kidd, ki takrat nikakor ni vedel, da utegne biti Slovenec odsoten z igrišč po nekaterih špekulacijah vsaj poldrugi mesec ... "Upam le, da je, oziroma bo to zadnja njegova poškodba v tekoči sezoni. To lahko le upam."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ob odsotnosti prvega zvezdnika teksaške ekipe je Minnesota po odmoru prednost hitro višala. V zadnji četrtini pa se je Dallas na krilih Kyrieja Irvinga in slabši igri gostov uspel približati na zgolj šest točk zaostanka tri minute in pol pred koncem tekme. Dallas je nato prišel tudi le na dve točki zaostanka, potem ko je Klay Thompson zadel trojko, ta je sicer danes po številu zadetih trojk na petem mestu večne lestvice lige prehitel Reggieja Millerja, a je domačim košarkarjem za popoln preobrat zmanjkalo moči.

Irving je na koncu dosegel 39 točk, Dončić pa je bil s 14 točkami vseeno drugi najboljši strelec Dallasa. Dončić je sicer v statistiko vpisal še pet skokov, dve podaji in eno ukradeno žogo. Pri Minnesoti je 26 točk vpisal Anthony Edwards, 23 jih je dodal Julius Randle, 14 pa Rudy Gobert. Mavericks bodo naslednjo tekmo odigrali v soboto ob 3. uri zjutraj po slovenskem času proti Phoenix Suns.