Kidd: Zdi se mi, da so fantje spet čakali, kaj bo naredil Dončić

Dvoboj je bil po treh četrtinah povsem izenačen, do najvišje razlike pa so gosti prišli v zadnjem delu igre, sprva s šestimi zaporednimi točkami, nato pa so prednost le še povečevali in dvoboj odločili z delnim izidom 8:2 za vodstvo s 13 točkami razlike. "Mislim, da so v ključnih trenutkih obračuna nekateri naši posamezniki spet čakali, kaj bo naredil Luka Dončić. Tekmeci so bili na to pripravljeni, v odločilnih trenutkih so Clippersi odigrali dobro obrambo, mi pa nismo imeli ustreznih rešitev. Ponavljam, ni prvič, da so fantje čakali, da nas reši Luka," je bil brez dlake na jeziku strateg Teksašanov Jason Kidd, ki se zaveda, da bo boj za končnico še kako neizprosen in nepredvidljiv. "Kot sedaj kaže, bo odločala prav vsaka tekma. Nihče ne želi v dodatno razigravanje za končnico. Naš cilj je, kot še vso sezono, da se neposredno uvrstimo v play-off," je priznal Kidd, ki je opazil še nekaj: "Moramo delati na tem in biti samozavestni. Vsak dan na treningu moramo najti to rutino, gre za veliko stvar," je o težavah na liniji prostih metov dejal trener Dallasa Jason Kidd. Dallas je zadel vsega 15 od 26 prostih metov, Clippersi 30 od 31. "Ko kot ekipa v ligi največkrat prideš do prostih metov, pri zadevanju pa si med najslabšimi, ti to ne pomaga pri doseganju zmag. Prosti meti lahko preprečijo nize tekmecev, tebi pa pomagajo pri ustvarjanju lastnih nizov. To je naš naslednji korak, začeti zadevati te mete," je še dodal Kidd.