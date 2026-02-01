Kidd znorel na novinarje: J*** se mi za kritike

Le 19 zmag na 49 tekmah in 11. mesto v sicer močni zahodni konferenci je zagotovo bistveno manj, kot so pri Mavericksih pričakovali, ko so pred skoraj natanko enim letom v zameno za Anthonyja Davisa v Los Angeles poslali Luko Dončića. Niz poškodb je načrt, zdaj že odpuščenega, Nica Harrisona postavil na glavo. Edina svetla točka je sicer prvi izbor na naboru Cooper Flagg, tudi tukaj pa ne gre brez težav.
Jason Kidd je marsikoga že pred sezono presenetil z izjavo, da želi talentiranega novinca postaviti na mesto organizatorja igre. 206 centimetrov visok košarkar se sicer najbolje znajde na položaju krila, na začetku sezone pa je imel s prilagajanjem na novo vlogo precej težav. V zadnjem času je Flagg zaigral bistveno bolje, a Kiddove odločitve še naprej burijo duhove.
Tako se tudi po porazu proti Houstonu (107:111) ni mogel izogniti vprašanju, kako odgovarja na kritike, da Flagga uvršča na položaj organizatorja igre. "J*** se mi za kritike. To je vaše mnenje, vi pišete to sranje. To sem dal skozi. Igral sem to igro. Igral sem košarko na zelo visoki ravni. Vem, kaj prekleto počnem. J*** se mi, kaj vi pišete. Saj vi nikdar niste igrali košarke. Zgradil sem igralce, zato vem, kaj prekleto počnem. Če se soočam s kritikami, sem le še boljši. Ker če ne bi naredil stvari prav, vi ne bi izpodbijali tega, kar sem naredil. To je to, hvala," je zabrusil nekdanji odlični branilec in zapustil (zelo kratko) novinarsko konferenco. Zaradi izpada na druženju z novinarji bi Kidd utegnil prejeti kazen v višini 25 tisoč dolarjev (dobrih 21 tisoč evrov).
