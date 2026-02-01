Naslovnica
Košarka

Kidd znorel na novinarje: J*** se mi za kritike

Houston, 01. 02. 2026 14.17

Avtor:
T.V.
Jason Kidd

Dallas Mavericksom vse od odhoda Luke Dončića ne gre nič po načrtih. Čeprav se soočajo s številnimi poškodbami ključnih igralcev, so tudi v tej sezoni številni od njih pričakovali več. Kritike, ki jih je deležen, so na zadnji novinarski konferenci s tira vrgle tudi trenerja Jasona Kidda.

Jason Kidd ima v tej sezoni precej težav.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Le 19 zmag na 49 tekmah in 11. mesto v sicer močni zahodni konferenci je zagotovo bistveno manj, kot so pri Mavericksih pričakovali, ko so pred skoraj natanko enim letom v zameno za Anthonyja Davisa v Los Angeles poslali Luko Dončića. Niz poškodb je načrt, zdaj že odpuščenega, Nica Harrisona postavil na glavo. Edina svetla točka je sicer prvi izbor na naboru Cooper Flagg, tudi tukaj pa ne gre brez težav.

Jason Kidd je marsikoga že pred sezono presenetil z izjavo, da želi talentiranega novinca postaviti na mesto organizatorja igre. 206 centimetrov visok košarkar se sicer najbolje znajde na položaju krila, na začetku sezone pa je imel s prilagajanjem na novo vlogo precej težav. V zadnjem času je Flagg zaigral bistveno bolje, a Kiddove odločitve še naprej burijo duhove.

Cooper Flagg je proti Houstonu dosegel 34 točk in 12 skokov.
FOTO: AP
FOTO: AP

Tako se tudi po porazu proti Houstonu (107:111) ni mogel izogniti vprašanju, kako odgovarja na kritike, da Flagga uvršča na položaj organizatorja igre. "J*** se mi za kritike. To je vaše mnenje, vi pišete to sranje. To sem dal skozi. Igral sem to igro. Igral sem košarko na zelo visoki ravni. Vem, kaj prekleto počnem. J*** se mi, kaj vi pišete. Saj vi nikdar niste igrali košarke. Zgradil sem igralce, zato vem, kaj prekleto počnem. Če se soočam s kritikami, sem le še boljši. Ker če ne bi naredil stvari prav, vi ne bi izpodbijali tega, kar sem naredil. To je to, hvala," je zabrusil nekdanji odlični branilec in zapustil (zelo kratko) novinarsko konferenco. Zaradi izpada na druženju z novinarji bi Kidd utegnil prejeti kazen v višini 25 tisoč dolarjev (dobrih 21 tisoč evrov).

košarka dallas mavericks jason kidd

Dallas tesno poražen v Houstonu, sršeni slavili šestič zapored

ptuj.si
01. 02. 2026 16.36
Briga nas za Dallas.
Odgovori
+1
1 0
enajstdvanajst1
01. 02. 2026 16.16
Ne vem če je kdo opazil ampak več kot polovico objav tukaj napiše chatgpt... še posebej tiste podatke na koncu vsake teme so vse prepisane odchatgpt.....
Odgovori
+2
2 0
Kameleon Kiddo
01. 02. 2026 16.29
Vsaki tretji pa je desni ai trol
Odgovori
+0
1 1
MojsterSplinter
01. 02. 2026 16.33
Upam, da tudi komentarje, ker mnogi so.... adijo....
Odgovori
0 0
Slash
01. 02. 2026 15.54
Bravo Kid ! Je pisunom povedal, kar jim gre !
Odgovori
+4
5 1
lokson
01. 02. 2026 15.29
Čisto prav je povedal tem pokvarjencem, kateri mislijo da svet obstaja zaradi njih.
Odgovori
+0
2 2
U1665256761563
01. 02. 2026 15.48
Hm, dvorezen meč je to. Zaradi teh istih nadležnih ljudi ima on tako plačo kot jo ima. Če zda ne bi iz košsrke naredili cel šov in medijskih konferenc o vsaki vrženi žogi, bi kidd in osrsli lrpo na medtnem igtišču mersli na koš in ziv bog ne bi vedel zanje,...seveda jih nihče niti ne bi mantral s tskimi in podobnimi vprašannji.
Odgovori
-1
0 1
Jani.
01. 02. 2026 15.28
😅
Odgovori
+1
1 0
Rožle Patriot
01. 02. 2026 15.27
... a kar po južnjaško je izbruhnil .. v ćarapanskem jeziku .. !?
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
