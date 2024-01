Kidd: Ko se Luka in Kyrie 'mečeta' po igrišču, veš, da imaš pravo kemijo v ekipi

Dallas Mavericksi so ugnali vodilno moštvo zahodne konference lige NBA. Tandem Kyrie irving – Luka Dončić je gostom iz Minnesote nasul 69 točk. Po dragoceni zmagi proti eni izmed najbolj vročih moštev lige je strateg Dallasa Jason Kidd bolj kot o strelskem učinku zvezdniškega tandema govoril predvsem o popolni predanosti moštvu. "Lepo je videti, ko takšna mojstra košarkarske igre, kot sta Luka in Kyrie, gresta na 'glavo po žogo'. Pripravljena sta narediti prav vse za ekipo. Prijetno je biti trener takšnih fantov," je po lepi domači zmagi (115:108) dobro voljo "širil" Jason Kidd.

Dallas je na krilih 34 točk Luka Dončića ter 35 Kyrieja Irvinga premagal najboljšo ekipo zahodne konference, Minnesoto Timberwolvese. Volkovi kljub porazu ostajajo prvi na zahodu z izkupičkom 25-10, Mavericksi so šesti z 22-15.

Dončić, ki je dodal še šest skokov in osem podaj, ter Irving, ki je v zadnji četrtini zadel dve ključni trojki, sta se uspešno zoperstavila tudi 36 točkam zvezdnika gostov, Anthonyja Edwardsa. "To delam že od malega," se je po zmagi nasmehnil Dončić, vajen sijajnih zaključkov tekem.

Ljubljančan se zaveda, da je v zadnjem obdobju ekipa igralsko zelo oslabljena, a zaradi tega še bolj povezana na parketu ... "Ostali smo zbrani. Zaupamo si kot ekipa. Kyrie je bil odličen. Ko ujame ritem, je res izvrsten. Ko vzame žogo, veš, da bo zadel. Po tistih dveh trojkah je dejal, da je utrujen, zato sem jaz potem vodil napad. Najpomembnejše je, da ostanemo zdravi. Letos imamo res veliko težav s poškodbami, a se držimo. Napredovali smo v obrambi. Iz tega izvira tudi dober napad. Če dobivamo skok, lahko igramo hitro. V tem smo eni najboljših v ligi. Takšna zmaga proti vodilni ekipi lige lahko zelo blagodejno vpliva na razpoloženje v naši slačilnici, ki je že tako hvalevredno," je za ESPN še povedal 24-letni Slovenec.

Z zmago se je Dallas maščeval Minnesoti tudi za prejšnja dva poraza v sezoni. "Kyrie in Luka sta bila odlična, dajala sta ton celotni ekipi. Čutim njuno zaupanje drug v drugega. Skupaj sta opravila odlično delo, da sta našla pot do zmage," je predstavo zvezdniškega dvojca Dallasa odobraval njun trener Jason Kidd.

"Ne bi želel govoriti zgolj o njunem strelskem učinku. Na parketu sta bila ves čas predvsem zato, da pomagata soigralcem. Pripravila sta jim obilo odprtih metov in dobrih situacij ter jih delala boljše. To počnejo veliki košarkarji in mi smo veseli, da ju imamo," je zbranim novinarjem z izbranimi besedami govoril o Irvingu in Dončiću strateg Dallasa.

"Rad bi, da ste pozorni še na nekatere druge detajle v igri. To, da se Kyrie in Luka mečeta po parketu za žogo, pove vse o njunem športnem značaju. Tu sta, da naredita nekaj pomembnega," je bil Kidd vesel po zmagi nad vodilno ekipo konference. "Luka in jaz? Čutiva se. To se vidi na igrišču. Mislim, da smo odigrali eno boljših tekem v sezoni, pa čeprav je manjkalo nekaj pomembnih fantov. Še enkrat več se je potrdilo, da smo kompaktna ekipa in da je vsak posameznik pripravljen narediti prav vse za rezultat. Mislim, da moramo graditi na tej zmagi. Pomemben bo čas takoj po All-Star koncu tedna," pa gleda najprej prvi strelec obračuna Kyrie Irving, ki je pohvalil svoje moštvo za popolno osredotočenost na tekmi proti zahtevnim nasprotnikom.

"Pomemben je bil skok in podrobnosti, ki so nam prinesle zmago. To je ekipni šport in vsi v moštvu morajo slediti skupnemu cilju. Mi tokrat smo," je še dejal Irving. Izid:

Dallas Mavericks – Minnesota Timberwolves 115:108 (30:29, 30:27, 31:26, 24:26)

Luka Dončić: 34 točk, 6 skokov, 8 podaj, 12:26 iz igre, 5:12 za tri, 5:8 prosti meti, v 39 minutah.