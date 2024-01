Kidd slikovit po domačem porazu proti Memphisu: Tokrat smo pozabili priti na tekmo

Glavni trener Dallasa Jason Kidd nikakor ni bil zadovoljen s predstavo svojih varovancev na obračunu proti močno oslabljeni ekipi iz Memphisa, ki bo do konca sezone brez svojega prvega zvezdnika. Ja Morant je zaradi poškodbe rame že končal sezono. Gostje so izkoristili vsestransko slab dan Teksašanov in zanesljivo slavili sredi American Airlines Centra. "Dopustili smo preveč napadalnih skokov. Njihova fizična moč je bila prevelik zalogaj za nas. Premalo energije smo vnesli v obračun in bili za to upravičeno kaznovani," med drugim sporoča prvi med enakimi v strokovnem štabu Dallasa Jason Kidd. dvoboj Dallas - Memphis si lahko ogledate v arhivu VOYO.

Teksašani so v American Airlines Centru lovili četrto zaporedno zmago, toda naleteli so na previsoko oviro. Ob tem so poskušali povezati tri zaporedne zmage, kar jim v tekoči sezoni tudi ni uspelo. Močno kadrovsko oslabljeni Memphis, ki je do konca sezone ostal brez Jaja Moranta, je bil sredi Dallasa precej bolj pri stvari kot pa tokrat povsem raztreseni in nepovezani gostitelji. "Od začetka so bili gostje zelo agresivni in ves čas smo imeli težave. Odličen je bil Desmond Bane, ki je dokazal, da za zmago ne potrebuje pomoči," je med drugim po prepričljivem domačem porazu dejal strateg Dallasa Jason Kidd.

Luka Dončić vs Memphis

"Dopustili smo preveč napadalnih skokov. Njihova fizična moč je bila prevelik zalogaj za nas," je še dodal strateg Teksašanov. "Energija ni bila prava. Poskusili smo z vsemi igralci, z različnimi peterkami, a nismo našli tiste iskrice. Od prve minute so šle stvari v drugačno smer. Vsekakor se na tekmo nismo pripravljali tako, kot smo nato igrali. Zdelo se je, kot da nismo pri stvari, kot da smo pozabili priti na tekmo," je bil slikovit Kidd.

Luka Dončić in Jason Kidd

"Vsak poraz je po svoje tragičen in boleč, toda nekaterih stvari enostavno ne razumem. Mislim, da naši fantje niso podcenili tekmeca, ker je v Dallas prišel močno oslabljen. Če nič drugega so se spomnili, da so nas enkrat že ugnali na našem dvorišču v tej sezoni," se je še spomnil Jason Kidd, ki ni želel zmanjšati učinka gostov.

"Ni bila samo naša slaba predstava kriva za poraz. Zasluge gredo tudi Memphisu," je še povedal strateg Dallas Mavericksov, ki je nekajkrat med tekmo upal, da je njegova ekipa le našla ključ do uspeha proti neugodnemu Memphisu. "Ko smo se približali, so takoj odgovorili. Začeli smo prepočasi in premehko, na njihov prvi udarec pa nismo več uspeli odgovoriti. Zakaj je bilo tako, je dobro vprašanje," se je spraševal Kidd in pogledal naprej. Dallas naslednja tekma čaka v petek, ko bodo v zgodnjih jutranjih urah po srednjeevropskem času gostili New York Knicks, kjer odlično nastopa nekdanji član Teksašanov Jalen Brunson, ki v New Yorku uživa status zvezdnika, prvega moža kratkohlačnikov. "New York ni samo Brunson, toda fant je v zadnjem času zares vroč. Lepo se bo vnovič srečati z njim. Upam le, da bomo po tekmi mi bolj zadovoljni od njih. Pričakujem nov zahteven obračun," je za ESPN za konec dejal Jason Kidd.



Izid, liga NBA, redni del:

Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies 103:120 (22:29, 31:39, 30:35, 20:17)

Luka Dončić 31 (9:21 iz igre, 2:8 za tri, 11:15 prosti meti, šest skokov in šest podaj v 36 minutah)