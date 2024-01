Irving: Naš cilj je neposredna uvrstitev v končnico

Košarkarji iz Dallasa so na dan Martina Lutherja Kinga, ko so si v ZDA tekme v vseh poklicnih športih sledile kot po tekočem traku, premagali New Orleans s 125:120. Teksašani so še tretjo zaporedno tekmo odigrali brez pomoči prvega zvezdnika Luke Dončića, ki sanira (lažjo) poškodbo gležnja. Proti New Orleansu sta se z običajnim Dončićevim strelskim izkupičkom izkazala Tim Hardaway in Kyrie Irving, ki sta gostom skupaj nasula kar 83 točk. Dallas bo naslednjo tekmo igral v noči na četrtek, ko bo gostoval v Los Angelesu.

Jason Kidd, desno Kyrie Irving

Zasedba iz Dallasa je najboljšo predstavo prikazala v prelomnih trenutkih dvoboja. Po zaostanku 102:109 je strnila svoje vrste ter na krilih Tima Hardawaya in Kyrieja Irvinga postavila tekmo na glavo.

Dallas si z razmerjem zmag in porazov 24-17 trenutno deli šesto mesto z New Orleansom. V vodstvu je Minnesota (28-11), sledijo ji Oklahoma City (27-11), Denever (28-13), Los Angeles Clippersi (25-14) in Sacramento (23-16).

Poldrugo minuto pred koncem rednega dela je po trojki Josha Greena povedla s 121:115, lepega točkovnega kapitala pa v zaključku tekme ni zapravila. "Odigrali smo dobro v obe smeri ravno takrat, ko je bilo to najbolj potrebno. V ključnih trenutkih smo imeli dobre rešitve. Vse skupaj je bilo lažje, saj smo imeli v napadu dva izjemno razpoložena košarkarja. Vesel sem, da smo vnovič ubranili domačo trdnjavo. To je pomembno v tem delu sezone. Dobiti želimo vsako tekmo in to ne glede na to, v kakšni zasedbi igramo. Kdor je na parketu, od sebe daje vse, kar ima. To je lepo videti in vedeti," je bil kar malce čustven po lepi zmagi proti "vročemu" New Orleansu strateg Dallasa Jason Kidd in razložil strategijo za ključne minute, ko je v zadnji četrtini gostiteljem uspel rezultatski zasuk.

Dallas Mavericks vs New Orleans Pelicans

"Dogovorili smo se, da bomo naredili osebno napako nad Zionom Williamsonom. Maxi Kleber je naredil osebno napako dovolj hitro. Če bi zadel oba prosta meta, bi nam še vedno ostalo dovolj časa za zadnjo akcijo tekme. Če bi zgrešil drugi prosti met, pa bi morali dobiti skok. Končnico smo odigrali odlično, tudi v obrambi smo bili zelo dobri. Vesel sem, da smo izbirali prave odločitve v ključnih momentih," je na novinarski konferenci še povedal trener Kidd, ki je zelo vesel, da ekipa skrbi, da je American Airlines Arena težko osvojiva trdnjava za tekmece. "Dobili smo pet od sedmih tekem na domačem parketu, čeprav smo imeli veliko poškodb. Lepo je, da tako trdno branimo našo dvorano," je dodal Kidd in še enkrat pohvalil izjemni tandem Hardaway - Irving. "Hardaway je bil izjemen, zadel je nekaj ključnih metov za tri točke. Irving je igral konstantno dobro. Na zadnjih tekmah je bil pravi vodja ekipe."

Tim Hardaway Jr

Seveda se vprašanju o Luku Dončiću ni mogel izogniti. Ljubljančan je tretjo tekmo zapored izpustil zaradi poškodbe gležnja.

Novinec Dallasa Dereck Lively II. se je po petih tekmah odsotnosti vrnil z 12 skoki, kar sedem jih je imel v napadu, tri v zadnji četrtini.

Pred tem je kar nekaj časa vlekel težave z mišico. "Iskreno povem, da v tem trenutku nimam pojma, kdaj se bo zares vrnil. Lepo ga bi bilo imeti na vsaki tekmi, upam, da bo z nami na gostovanjih v Kaliforniji. Seveda pa bo zadnjo besedo imela zdravniška služba." Tandem Hardaway - Irving je v napadu predstavljal nerešljivo uganko za goste iz New Orleansa. "Bili smo zbrani v ključnih trenutkih obračuna. Seveda je bilo tekmecem težje v obrambi, ker sva bila dva tako razpoložena. A brez učinka preostale ekipe do te zmage ne bi prišli. Bili smo zelo dobri v obrambi in skoku v zadnjih minutah, ko smo prišli do preobrata in končne zmage. Če potegnem črto, je to dragocen uspeh proti ekipi, ki v zadnjem obdobju odlično igra," je med drugim dejal Irving, ki je bil zelo blizu trojnemu dvojčku.

Hardaway in Irving vs New Orleans

Ob Hardawayu je predstavljal močno ofenzivno orožje Teksašanov. "Rad bi poudaril, da je povratek Maxija Kleberja in Derecka Livelyja blagodejno vplival na ekipo. Dobili smo dve močni orožji pod obročema. Seveda se odsotnost Luke Dončića pozna, a tu smo vsi drugi, ki moramo prevzeti odgovornost," je še dejal Irving in ocenil prvi del sezone. "Vedno je tako, da je lahko bolje, a tudi slabše. Naslednjih dvajset tekem bo ključnih. Naredili bomo vse, da si v tem času izboljšamo možnosti neposredne uvrstitve v končnico. Ja, to je naš skupni cilj, da se v play-off uvrstimo brez dodatnih tekem," je za konec priznal Irving. Drugi veliki (strelski) junak Teksašanov Tim Hardaway ml. je s trojko odločil tekmo, potem pa je moral zaradi zvina gležnja predčasno zapustiti igro.

Vendar očitno ni bilo tako hudo, da bi sledil Dončiću na seznam bolniške odsotnosti. "Pokazala se je priložnost in izkoristil sem jo za pomembno zmago. Ves čas smo si ponavljali, da moramo igrati zbrano, tako posamezno kot ekipa. Kar dobro nam je šlo in tudi 41 točk je slišati dobro," je po zmagi dejal Hardaway, ki je zadel vseh deset prostih metov, odlično pa je metal tudi izza črte (9:15). Izid:

Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans 125:120 (33:17, 26:42, 33:40, 33:21)

Irving 42 (13:28 iz igre, 3:9 za tri, prosti meti 13/15, sedem skokov in sedem podaj, Hardaway 41 (11:23 iz igre, 9:15 za tri, prosti meti 10:10).