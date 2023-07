Kitajci kot prvi 'tipajo' utrip pripravljenosti slovenskih košarkarjev

V petek se bosta ekipi priključila Luka Dončić in Vlatko Čančar, Mike Tobey, ki individualno vadi v ZDA, pa naj bi v Slovenijo po dogovoru prispel 7. avgusta. "Za nami je kar naporen uvodni cikel priprav. Moram pa vse igralce pohvaliti, saj so po dogovoru na priprave prišli optimalno pripravljeni. Tako je bilo tudi delo na treningih veliko lažje organizirati in tudi sama izvedba je že kar na dobri ravni. Vsi seveda že komaj čakamo to prvo tekmo, da vidimo, kakšne so naše zamisli in ali delujejo tudi v praksi. Vsekakor bomo v torek pozorni predvsem na to, katere zadeve v naši igri že delujejo in kje se pojavljajo napake. Nato moramo vztrajati pri trdem delu in ekipo pripeljati do te mere, da bo uigrana in se bo vsak posameznik dobro počutil v vlogi, ki mu je namenjena," je za uradno spletno stran KZS povedal selektor Aleksander Sekulić.