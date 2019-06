Kje bodo kariero nadaljevali največji NBA zvezdniki?

1. julij, ko bodo nekateri najboljši košarkarji lige NBA postali prosti igralci, se nezadržno bliža. Med drugimi se trenutne pogodbe iztečejo Kevinu Durantu, Kawhiju Leonardu in Kyrieu Irvingu. Zanimivo pa bo videti tudi, kdo se bo v Dallasu pridružil Luki Dončiću.

Najbolj negotova ostaja prihodnost Kevina Duranta. Zanj se najbolj zanimajo pri New Yorku. FOTO: AP

Bo Kevin Durant obudil veliko jabolko? Že praktično celotno sezono se v ZDA na veliko razpravlja o tem, kje bo kariero nadaljeval Kevin Durant, po mnenju mnogih najboljši igralec na svetu. 30-letnik si je leta 2016 nakopal gnev navijačev, ko se je iz Oklahome preselil k Golden Stateu, kjer skupaj s Stephom Curryjem in Klayem Thompsonom tvori enega najboljših triov v zgodovini košarke. Če bojevniki tudi letos osvojijo šampionski prstan, bo to za Duranta tretji v treh sezonah. Mnogi kritiki ga zato pozivajo, da bi si moral igralec njegove kvalitete izziv poiskati v eni od slabših ekip in jo po lastni zaslugi dvigniti med najboljše v ligi. Kot nalašč za to se zdijo New York Knicksi, ki so v zadnjih sezonah povsem nekonkurenčni. New York je za vodilne može lige eden najpomembnejših trgov, ki pa mu manjka košarkarske kvalitete. Prihod najkoristnejšega igralca zadnjih dveh finalov bi to zagotovo spremenil, a bi Knicksi po vsej verjetnosti še vedno zelo težko konkurirali za naslov. Poleg tega je Durant znan kot karakterno ne najbolj trdna oseba, zato bi imel po mnenju mnogih težave s tamkajšnjimi predstavniki sedme sile. O tem je govoril tudi priznani NBA analitik in nekdanji MVP lige Charles Barkley: “Na Twitterju se prereka z najstniki, zato ne vem, kako bi shajal z newyorškimi mediji. Gre za izjemnega igralca, enega najboljših v zgodovini, a mislim, da mentalno ni pripravljen na igranje v New Yorku.”

V povezavi z Durantom se je omenjalo tudi Brooklyn Netse in Los Angeles Clipperse, a stavnice omenjenima ekipama ne pripisujejo večjih možnosti za uspeh. “KD” ima sicer v pogodbi opcijo, da za še eno sezono ostane v Oaklandu, a je za kaj takega malo verjetnosti, saj bi v tem primeru zaslužil bistveno manj, kot če z Warriorsi sklene povsem novo pogodbo. Bojevniki mu lahko od vseh ekip edini ponudijo petletno pogodbo, s katero bi zaslužil okoli 195 milijonov evrov. Na drugi strani mu lahko Knicksi v štirih sezonah ponudijo 145 milijonov. Bo Kawhi Leonard nadaljeval kanadsko pravljico? Le malo kdo je pred sezono ekipi Toronto Raptors pripisoval večje možnosti za preboj v finale. A raptorjem na čelu z izjemnim Kawhijem Leonardom je uspelo prav to, za nameček so v finalni seriji po treh tekmah v zelo ugodnem položaju, saj proti Warriorsem vodijo z 2 : 1. Kljub temu ostaja nad prihodnostjo prvega zvezdnika Toronta velika senca dvoma. 27-letnik je edinega kanadskega predstavnika v ligi NBA okrepil za eno sezono in pričakovalo se je, da bo Toronto po koncu le-te zapustil. A izjemne predstave v rdečem dresu so poskrbele, da so Raptorsi kar naenkrat favoriti za to, da si tudi v prihodnje zagotovijo Leonardove usluge. Nekdanji član San Antonia naj bi pred dnevi v okolici Toronta celo kupil vilo, kar nakazuje na to, da ima “The Klaw” v Kanadi resne načrte. Poleg tega mu lahko prav Raptorsi od vseh ekip v ligi ponudijo najvišjo pogodbo. Po poročanju ESPN-ovega novinarjaAdriana Wojnarowskega pa ima Kawhi poleg Toronta v mislih še Los Angeles. V Kaliforniji je namreč odraščal, zato se ga povezuje tako s Clippersi kot tudi z Lakersi. Wojnarowski je pred dnevi zapisal, da bo bolj kot ekipa pomembno mesto, kjer bi igralec rad živel, in prav zaradi tega imajo morda Clippersi ter Lakersi nekoliko večje možnosti kot sicer.

Osmoljenec letošnje sezone najverjetneje zapušča Boston Kyrie Irving je letos z Bostonom v sezono vstopil z velikimi pričakovanji. Od ekipe, ki naj bi jo vodil, se je pričakovalo veliko, a na koncu mešanica mladeničev in nekaterih izkušenejših košarkarjev pričakovanj ni upravičila. Skozi celotno sezono se je namigovalo o trenjih znotraj slačilnice, o čemer je kar nekajkrat spregovoril tudi Irving sam. Bostonova pot se je letos končala v drugem delu končnice po porazu z Milwaukeejem v petih tekmah. Zato gre pričakovati, da bo Irving poleti zamenjal okolje. Najbolj se omenja Brooklyn Netse in New York Knickse. V kolikor se bo Durant preselil v New York, potem imajo za Irvinga največ možnosti pri Brooklynu, čeprav si Knicksi lahko privoščijo kar dve maksimalni pogodbi. Tehnico na stran Netsov preveša tudi to, da je 27-letni organizator igre odraščal prav v Brooklynu, kjer še vedno živi njegov oče. Generalni direktor Boston Celticsov Danny Ainge je nedavno izjavil, da prvi zvezdnik ekipe še ni izrazil želje, da poleti zapusti klub, čeprav se bo to po vsej verjetnosti zgodilo. Takšnega mnenja so tudi stavnice, ki za Irvinga največ možnosti pripisujejo New Yorku, na drugem mestu pa je Brooklyn. Na tretjem mestu imajo, zanimivo, enake možnosti za podpis Irvinga Boston Celticsi in Los Angeles Lakersi. Predvsem slednja možnost bi bila zelo zanimiva, saj se je 27-letnik doslej v karieri najbolje znašel prav zLeBronom Jamesom, s katerim je leta 2016 tudi osvojil šampionski prstan.

Bo Dallas dobil še tretjega zvezdnika? Pomembno poletje je tudi pred Dallas Mavericksi. Ekipa, ki jo je že v prvi sezoni obnorel Luka Dončić, bo skušala v svoje vrste pripeljati še enega zvezdnika, ki bi z Dončićem in Kristapsom Porzingisom tvoril udarni trio teličkov. Z moštvom iz Teksasa se od prostih igralcev najbolj povezuje Kembo Walkerja, organizatorja igre pri Charlotte Hornetsih, Khrisa Middletona, ki je letos prvič nastopil na tekmi zvezd, in pa centra ekipe Orlando Magic Nikolo Vučevića. 29-letni Kemba Walker je nedvomno eden najboljših igralcev v ligi na svojem položaju, a gre za igralca, ki ima rad žogo v rokah, podobno kot Dennis Smith mlajši, ki se z Dončićem nikakor ni ujel. Zato je večina analitikov bolj naklonjena temu, da se v Dallas preseli bodisi Middleton bodisi Vučević. Krilni igralec jelenov iz Milwaukeeja slovi kot zelo dober strelec z razdalje, kar bi Dončiću in soigralcem prišlo še kako prav. V kolikor pa Dallas okrepi Črnogorec Vučević, bi se prvič v zgodovini lige NBA zgodilo, da bi kar trije najboljši igralci ene od ekip prihajali iz Evrope. Poleg tega bi se 213 centimetrov visoki center z Dončićem verjetno zelo dobro ujel že zaradi jezika.