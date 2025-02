Kje je Nico Harrison? Skrit? Pod odejo? Dallas je zanj uredil posebno varovanje ...

V košarkarski ligi NBA se je pred dnevi odvil eden bolj odmevnih, vsekakor pa eden bolj presenetljivih "tradov" v zgodovini sploh. In (najbolj) odgovoren za to je generalni direktor Dallasa Nico Harrison, ki ga navijači Dallasa ne želijo ne videti ne slišati. In ga celo pozivajo na linč. Očitno je eden vodilnih pri Teksašanih razumel razpoloženje v javnosti, saj ga že nekaj dni ni na spregled. Ni ga bilo niti na uradni predstavitvi novih košarkarjev Dallasa, na čelu z njegovim izborom Anthonyjem Davisom, kar so mediji označili kot strahopetno dejanje ...

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Medtem ko je prvi mož ekipe Los Angeles Lakers Rob Pelinka blestel od sreče in zadovoljstva in veselo odgovarjal na vsa vprašanja ob uradni predstavitvi Luka Dončića kot novega člana ekipe Jezernikov, je na drugi strani ZDA direktor ekipe Dallas Mavericks Nico Harrison še naprej nekje "skrit pod odejo" in ga ni bilo niti na uradni predstavitvi novih mož Teksašanov, na čelu z njegovim izborom Anthonyjem Davisom.

Še več, ameriški mediji celo poročajo, da Nica Harrisona nihče ni videl že nekaj dni, v klubu pa so mu zagotovili posebno osebno varovanje na tekmi s Houstonom, ki bo sploh prvi obračun Dallasa po epskem tradu pred skoraj točno tednom dni.

Nico Harrison in Jason Kidd ob pogledu na Luko Dončića. FOTO: AP icon-expand

"Verjamem, da je obramba tista, ki prinaša zmago v ligi NBA," generalni direktor teksaške zasedbe iz Dallasa Nico Harrison na vseh koncih in krajih ponavlja zadnje dni. V četrtek in petek pa ga ni bilo več na spregled.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Vsaj tako sporočajo tamkajšnji mediji. "Pridobitev obrambnega centra in igralca lige NBA z obrambno miselnostjo nam daje boljše možnosti. Ustvarjeni smo za zmage zdaj in v prihodnosti," je bil prepričan o svoji odločitvi najbolj osovraženi mož v Teksasu ta hip, ki pa očitno nima toliko obraza in poguma, da bi se pojavil v javnosti.

"V klubu vladajo posebne razmere. Nico Harrison je prejel več groženj, nekatere tudi s smrtjo, in prav vse v Dallasu jemljejo zelo resno. Prav zato so mu za naslednje nedoločeno obdobje zagotovili posebno varovanje, sploh na tekmah v Dallasu," sporoča vselej dobro obveščeni ESPN.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Spomnimo, Los Angeles Lakersi so od Dallasa prejeli Dončića, Maxija Kleberja in Markieffa Morrisa v zameno za Anthonyja Davisa, izbor v prvem krogu nabora leta 2029 in Maxa Christieja. Kot tretja stranka z manjšim vložkom je v dogovor vključen tudi Utah Jazz. Prva priložnost, da na delu vidimo Luka Dončića proti Dallasu, bo 25. februarja, ko se bodo Lakersi in Mavericksi pomerili v Los Angelesu. 9. aprila pa Lakersi gostujejo v Teksasu ...

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Luka pridno trenira za skorajšnji debi, a na tekmi vseh zvezd ga ne bo

Na letošnji tekmi zvezdnikov ne bo slovenskega asa, ki je poškodovan vse od božiča. Ljubljančan, sicer stalni udeleženec tekme all-star med letoma 2020 in 2024, je bil v nedeljo protagonist enega najbolj spektakularnih prestopov v zgodovini NBA, potem ko se je iz Dallasa preselil v Los Angeles Lakers.

Luka Dončić se vneto pripravlja na bližajoči se debi v dresu ekipe Los Angeles Lakers. FOTO: X icon-expand