Klavrn konec in tretji poraz slovenskih košarkaric na domačem EP

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v 3. krogu evropskega prvenstva (skupina C) v Ljubljani izgubila s Francijo z 68:73 (14:15, 39:36, 51:54).

Slovenske košarkarice so evropsko prvenstvo v Ljubljani končale veliko prej, kot so pričakovale. S tremi porazi so zasedle zadnje mesto v skupini C; danes so morale premoč priznati še Franciji, ki je bila boljša s 73:68. Za Slovenijo je bilo to najslabše evropsko prvenstvo doslej. Na prejšnjih treh je venomer dosegla vsaj eno zmago, tokrat pa je izgubila proti Veliki Britaniji (71:76), Nemčiji (62:66) in Franciji (68:73). Slednja je zasedla prvo mesto v skupini in se neposredno uvrstila v četrtfinale, ki bo v Stožicah v četrtek, Nemke in Britanke pa bodo v torek igrale kvalifikacije za četrtfinale. Izbranke grškega stratega na klopi Slovenije Georgiosa Dikaiulakosa so podobno kot na prvih dveh tekmah prikazale borbeno predstavo, s katero so bile več kot tri četrtine enakovreden tekmec, na koncu pa vendarle niso uspele ogroziti zmage favorizirane Francije, ki sodi v ožji krog reprezentanc za najvišja mesta na 39. eurobasketu v Ljubljani.

icon-expand Selektor slovenskih košarkaric Georgios Dikaiulakos s svojimi varovankami ni izpolnil pričakovanj v domačih Stožicah FOTO: Luka Kotnik

Tekma je bila sicer brezpredmetna za obe ekipi, saj so Slovenke že v petek ostale brez možnosti za izločilne boje, Francija pa si je že pred zadnjih krogom predtekmovanja zagotovila mesto med osmimi najboljšimi reprezentancami. Francija je ob Belgiji tudi edina neporažena na prvenstvu, Slovenija pa ob Izraelu in Slovaška edina brez zmage, kar pomeni, da bo na koncu zasedla 14. mesto in ponovila uvrstitev s premiernega nastopa na evropskih prvenstvih 2017 v Pragi. Na naslednjih dveh, v Beogradu 2019 in Strasbourgu 2021, je Slovenija izpadla v repesažu in bila deseta.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right