Klavžar na zaključnem turnirju lige NCAA

V osmini finala so Urban Klavžar in soigralci s 87:71 premagali Maryland in v četrtfinalu po izjemni drami in preobratu z zmago 84:79 izločili Texas Tech. Klavžar je v osmini finala na parketu preživel tri minute, a je v statistiko zabeležil le en zgrešeni poskus meta in eno izgubljeno žogo ob dveh osebnih napakah.